Destinan fondos de VMOS para equipar con notebooks a las escuelas rurales virtuales de Río Negro

La Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) Rural Virtual incorporó 146 notebooks para estudiantes de distintos parajes y comisiones de fomento de la provincia. Según difundieron desde el gobierno, los equipos se compraron con recursos del bono Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), para que parte de esos fondos regrese a las comunidades rurales. «La educación nos permite fundamentalmente poder construir nuestro propio destino», enfatizó el gobernador Alberto Weretilneck, tras encabezar el acto en Viedma.

Los dispositivos se destinaron a alumnas y alumnos de Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Arroyo Los Berros, Cerro Policía, Comicó, El Caín, Laguna Blanca, Mencué, Río Chico, Sierra Paileman y Yaminué, entre otros puntos. Se trata de jóvenes que cursan la secundaria a través de la ESRN Rural Virtual, una modalidad que combina acompañamiento pedagógico y uso intensivo de tecnología para sostener la escolaridad sin necesidad de migrar a ciudades más grandes.

Desde la cartera remarcaron que la jornada permitió además un intercambio directo entre estudiantes y docentes de distintas regiones, con espacios para compartir experiencias sobre las condiciones de estudio en zonas rurales. Autoridades educativas destacaron que la conectividad y el acceso a equipos actualizados resultan claves para reducir brechas entre lo urbano y lo rural en el nivel medio.

Entregan tecnología para sostener la educación en la ruralidad en Río Negro

Durante el acto, Weretilneck definió como central la llegada del Estado a los parajes más alejados. «Somos una provincia grande, con ciudades, pueblos y comisiones de fomento. El desafío es llegar a todas y todos y que nadie sienta que la provincia lo olvidó. Nuestro objetivo es llegar a los lugares donde tenemos que llegar», afirmó el mandatario.

También insistió en el rol de la educación pública en los proyectos de vida de las y los jóvenes: «Lo importante es que ustedes el día de mañana puedan ser personas libres, que puedan pensar y desempeñarse por ustedes mismos. La educación nos permite fundamentalmente poder construir nuestro propio destino».

La inversión superó los 214 millones de pesos y se financió con fondos del bono VMOS, acordado por el Gobierno rionegrino con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. De acuerdo con la información oficial, este esquema permite aplicar parte de los recursos de la actividad hidrocarburífera a obras e iniciativas consideradas estratégicas para el desarrollo provincial, entre ellas la incorporación de tecnología educativa en ámbitos rurales.

La ESRN Rural Virtual se consolidó como una propuesta que busca garantizar el acceso a la secundaria en sectores dispersos del territorio. A través de plataformas digitales, clases por videoconferencia y acompañamiento presencial en los parajes, estudiantes que residen a grandes distancias de los centros urbanos pueden completar la escolaridad obligatoria sin interrumpir su arraigo familiar y comunitario.

La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, resaltó el impacto pedagógico del nuevo equipamiento. «Estas notebooks permiten que cada estudiante cuente con la herramienta fundamental que se necesita diariamente para conectarse a las clases. Vamos a continuar con este proyecto para que ningún estudiante quede atrás y todos tengan la oportunidad de seguir mejorando con más y mejores herramientas», sostuvo.

Por su parte, la coordinadora de la ESRN Rural Virtual, Viviana Huentemil, puso el acento en la dimensión tecnológica de la formación. «Nuestros estudiantes no solamente egresan con la formación de cualquier ESRN, sino también con alfabetización digital. Recibir estas computadoras es muy emocionante. Tener equipos nuevos renueva nuestra apuesta a la educación pública y secundaria obligatoria en toda la provincia”, señaló.

Al acto asistieron los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Comallo, Raúl Hermosilla; de Ramos Mexía, Nelson Quinteros; y de Río Colorado, Duilio Minieri, además de funcionarios provinciales, representantes de Consejos Escolares y autoridades educativas. Desde el Ejecutivo rionegrino remarcan que la combinación entre fondos de la matriz energética y programas específicos como la ESRN Rural Virtual busca fortalecer el acceso a la tecnología en los parajes más pequeños de la provincia.