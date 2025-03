No encuentran a la mujer de 66 años de Cinco Saltos: el enojo de la familia por el operativo de búsqueda

Una mujer de 66 años de Cinco Saltos, Elba Leiva, está desaparecida desde el pasado miércoles y su hijo cargó contra la Policía y la Fiscalía por «irregularidades y contradicciones» en su búsqueda.

Este lunes, de acuerdo a la información que le proveyeron las autoridades, Pablo señaló que buscarán a su madre en el canal principal de riego «desde el puente de la empresa INDUPA hacia el 30».

«La fiscal Romina Ramírez dijo que la hipótesis más fuerte es que se arrojó al canal desde el primer salto«, comentó Pablo. Relacionado a esto, detalló que Elba dejó una carta de despedida al momento de abandonar su casa.

El sector de la localidad conocido como el Primer Salto. Foto: gentileza.

En medio de este angustiante escenario, su hijo reclamó que las autoridades no buscan cómo corresponde a su madre. Denunció que las tareas solamente se centran en Cinco Saltos y no en localidades próximas como Cipolletti o Fernández Oro.

Ayer domingo suspendieron la búsqueda de la mujer desaparecida en Cinco Saltos

Una de las principales quejas de su hijo fue que este domingo al mediodía suspendieron la búsqueda en el canal de riego.

«El mismo Miguel López (jefe de la comisaría 43) me dijo: ‘Ya no se puede realizar ninguna búsqueda más porque hay barro, los oficiales se me cayeron y se estancaron los móviles’. Pero, ¿a pie no se la puede buscar?«, sostuvo su hijo.

La mujer es buscada desde el miércoles por la noche. Foto: archivo.

En este sentido, aseguró que la búsqueda se da «por momentos«. «Son ratitos, el oficial descansa y después sale el patrullero. Pero son momentos, como sucedió el domingo, la buscaron a la mañana después al mediodía y la tarde nada«, expresó.

«Contradicciones» en la búsqueda de Elba, la vecina desaparecida en Cinco Saltos

También, Pablo reclamó que hubo un mal accionar del personal de canes. «La comisaría 43 marca que el perro sale desde la casa hacia la esquina, en dirección a la izquierda, y las cámaras muestran que mi madre salió hacia la derecha», apuntó.

Asimismo, señaló que desde la Policía le comunicaron que habían realizado rastrillajes con perros en distintos puntos de la ciudad donde vecinos habían manifestado ver a su madre, como el sector del bosque, el primer salto y el puente de INDUPA. «Llevaron los perros y los resultados dieron negativo», sostuvo.

Sin embargo, advirtió que después la Fiscalía le informó que la principal hipótesis era que su madre se había arrojado al canal porque «el perro daba positivo en el sector de INDUPA«. «Yo les dije, ¿Cómo puede ser que el mismo informe pase de ser negativo a positivo», señaló.

Cómo continúa la búsqueda de la mujer en Cinco Saltos este lunes

Para este lunes, Pablo mencionó que al sector llegaban «drones y efectivos de otras ciudades para realizar el rastrillaje desde el puente INDUPA hacia el 30″.

Su familia advirtió que desconocen cómo estaba vestida Elba al momento de ausentarse, pero señalaron que «camina con dificultad por problemas de salud».

Ante cualquier información sobre ella, se solicita acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911. También pueden llamar al +54 9 299 603-5150.