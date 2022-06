«No era necesario actuar de esa manera en contra del perro», dijo el cuidador de Byron tras el fallo

Alejandro Quintian, cuidador del perro que murió violentamente en la plaza de Roca, habló desde el «alivio» y el «dolor» esta mañana, tras conocerse el veredicto en el final del juicio por «actos de crueldad animal»; por el que Marcos Jahir Abdala fue declarado penalmente responsable.

«Estamos tratando de asimilar todas las palabras que dijo el juez. Estamos satisfechos porque pudimos comprobar lo que siempre pensamos y que es que no había necesidad. No era necesario actuar de esa manera en contra del perro», aseguró en diálogo con RIO NEGRO.

Alejandro Quintian, el cuidador de Byron habló a la salida del veredicto. Foto: Juan Thomes

El hombre -querellante en la causa- contó que sus hijas prácticamente se criaron con el perro y están muy dolidas; sin embargo, tras el fallo se sienten «aliviados y satisfechos» como familia. Admitieron que no esperaban menos, ya que «estaban todas las pruebas a la vista».

Esperemos que esto sirva para que la sociedad empieza a tomar conciencia» Alejandro Quintian, cuidador de Byron

«Nosotros que conocemos a Byron sabemos que no era un perro agresivo, era un perro bueno. (…) No había necesidad de pegarle semejante patada, con un simple grito hubiera bastado. Era un perro muy obediente», señaló y agregó que en aquel entonces el can estaba perdido y desorientado, porque se había escapado de la casa.

Respecto de la pena para Abdala, el joven declarado culpable esta mañana, dijo que esperan que sea justa. En unos días más se podrá conocer cuál será el monto de la pena que la justicia rionegrina le impondrá al muchacho, que podrá ir de 15 días a un año de prisión en suspenso.

«Hemos tenido una semana muy sensible, con los sentimientos a flor de piel, porque nos hace acordar a Byron cuando estaba en casa. Era el mimoso de la casa, el compañero, mientras vos hacías una actividad el te miraba (….) Extrañamos esas idas al río con él», concluyó el hombre.

Las abogadas querellantes que lo acompañaron fueron Pamela Rodríguez, Julia Busqueta y Noelia Barainca a quienes agradeció por la representación legal.

Cabe recordar que el suceso ocurrió el 21 de septiembre pasado en la plaza Belgrano de Roca, cuando el imputado -oriundo de Santa Cruz- propició una fuerte patada en el abdomen al perro y le provocó la muerte casi instantánea. El 27 de octubre le formularon cargos y hoy, 16 de junio fue declarado culpable.