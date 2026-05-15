No hay pista firme del paradero de Ana Lía Corte en Bariloche y peritan su celular

Desconcierto. Esa es la sensación que comparte gran parte de los integrantes del operativo de búsqueda de Ana Lía Corte en Bariloche, tras una semana sin ningún indicio ni pista de su paradero.

Desde el Ministerio Público informaron este viernes que secuestraron el celular de la mujer, de 52 años, para su peritación.

Cuando salió el viernes de la semana pasada de su domicilio, ubicado en el barrio Rancho Grande, que está emplazado a la altura del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros de esta ciudad, la mujer no se llevó su celular. Nadie sabe -por ahora- porqué.

Corte se retiró con una mochila, medicación y ropa de abrigo. Y desde entonces no hay ninguna novedad de su paradero. Su desaparición es un misterio para los investigadores.

Apenas sus familiares denunciaron su desaparición, la Policía de Río Negro organizó un operativo de búsqueda, al que se sumaron brigadistas del Splif, de Parques Nacionales, del Club Andino Bariloche, entre otras instituciones.

Ana Lía Corte está desaparecida desde el viernes de la semana pasada. (foto gentileza)

Los primeros días del rastrillaje

Los primeros días rastrillaron la zona oeste de la ciudad y el cerro Otto. También, sectores de la costa del lago Nahuel Huapi, que baña todo el extenso ejido de Bariloche. Además, zonas del centro de la ciudad, de la Barda del Ñireco y el arroyo.

El comisario Luis Hawrylak, jefe de zona, informó que la mujer usó posiblemente una tarjeta de débito para pagar el boleto de colectivo de la línea 50, que la trasladó hasta la última parada de ese recorrido, en el Alto de la ciudad.

El dato de que Corte hizo ese trayecto lo aportó la grabación de la cámara que tiene el colectivo de la empresa Mi Bus, que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad.

Miembros de la Brigada de Investigaciones observaron la filmación donde aparece Corte, ubicada en un asiento en el fondo del colectivo. Descendió frente a un descampado, donde hay una toma. En las cercanías están los barrios 28 de Abril, Omega y Eva Perón. Todos fueron rastrillados.

También, el personal policial y de otras instituciones inspeccionaron la cantera municipal, que está en esa zona, el barrio 106 Viviendas, Arrayanes y avanzaron hacia la zona de la costa del arroyo Ñireco y la ruta de Circunvalación. En una semana no hallaron nada. Ninguna pista de Corte.

Brigadistas y voluntarios de varias instituciones trabajan en la búsqueda de Ana Lía Corte. (foto gentileza Policía de RN)

"No descartamos ninguna hipótesis"

El comisario informó que este viernes policías rastrillaron toda el área del Chalhuaco, junto con personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, Splif y con la asistencia de un dron.

Desde la Policía comunicaron que buscaron en el sector conocido como el Cañadón de los Loros y Ciurcunvalación. “Fueron 7 kilómetros lineales los que se recorrieron este viernes”, indicaron. Comentaron que los dos perros adiestrados “no marcan nada por ahora”.

“No descartamos ninguna hipótesis”, dijo el comisario. “Nos llegan llamados que la vieron por la avenida Wierderhold camino al Ñireco. Se va a chequear se toman testimonios, va el perro, pero se va descartando”, explicó.

“Ayer un remisero avisó que le había parecido verla en calle La Habana y Circunvalación, metimos un operativo ahí a la mañana (de este viernes) y nada”, señaló Hawrylak.

La Policía de Río Negro despliega todos los días personal y móviles en el operativo de búsqueda. (foto gentileza de la Policía de RN)

Las fuentes judiciales recordaron que es la tercera vez que la mujer se ausenta de su domicilio. La primera vez fue antes de la pandemia por coronavirus, la segunda en 2021 y ahora. Familiares y amigos comentaron en medios locales que Corte enfrenta un cuadro depresivo y está medicada. La búsqueda se reanudará este sábado.