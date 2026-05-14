Sexto día de búsqueda de Ana Lía Corte, la mujer desaparecida en Bariloche: el dato que guía los rastrillajes

La Policía de Río Negro continúa este jueves un amplio operativo para dar con Ana Lía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes por la mañana en Bariloche. Distintas unidades trabajan en la búsqueda.

Ayer hubo rastrillajes en la zona centro de la localidad cordillerana.

Quiénes participan de la búsqueda de Ana Lía Corte

En los rastrillajes de hoy participan distintas unidades especiales de la fuerza, junto a Protección Civil, SPLIF y Prefectura Naval. También trabajan brigadas rurales, policía montada y equipos de canes de Bariloche y General Conesa.

Señalaron las autoridades que ante cualquier información comunicarse al 911, al 2944-442222 o a la unidad policial más cercana.

El dato de la búsqueda de Ana Lía Corte en Bariloche

Fuentes policiales informaron que surgió el dato que indicaba que la mujer había descendido de un colectivo el viernes en la parada que está emplazada en el expredio de la empresa 3 de Mayo. Ese dato surgió de cámaras que aporta la empresa Mi Bus.

Esto llevó a que una parte de la búsqueda se oriente en cercanías al barrio 28 de Abril y Omega.

En su búsqueda también participa Draco, el perro de la Policía de Río Negro.

Como publicó este medio, el último viernes, la mujer estaba con su esposo y su hijo en la casa ubicada en la calle Sayhueque. «Había tenido un proceso de decaimiento en el último tiempo, pero esos días estaba bien, recuperándose. Estaba en buenas condiciones«, advirtió Javier Rey, un amigo de la familia. Contó que su esposo debió salir unos minutos y al regresar, la mujer ya no estaba.

Características físicas de Ana Lía, la mujer buscada en Bariloche

Rasgos: Delgada, Color de cabello: oscuro negro/pocas canas, liso, hasta altura los hombros, Estatura: 1,65 mts aprox. Color de los ojos: castaños, Color de piel: trigueña blanca, sin rasgos físicos destacados

Se ignora vestimenta al momento de ausentarse.