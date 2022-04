No quieren funcionarios con condenas o causas por violencia de género en Cipolletti

El Movimiento Ciudadano de Cipolletti presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante que busca evitar que las personas condenadas puedan ser candidatos en elecciones para ejercer cargos públicos o cargos políticos en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti.

El proyecto denominado ‘Ficha Limpia’ establece que no podrán ser candidatos las personas condenadas, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso. También priva de ejercer cargos a aquellas personas que no cumplen con los deberes a la asistencia familiar o ejerzan violencia de género.

Desde el movimiento afirman que la corrupción es una de las principales causas del atraso en las provincias y municipios que perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que los priva de bienes públicos de calidad y de infraestructura acorde a la dignidad humana.

El referente del Movimiento Ciudadano, Joaquín Miguel, dijo que «somos un grupo de vecinos y vecinas sin bandera política que en noviembre de 2021 comenzamos a trabajar con el proyecto. En marzo del 2022 hicimos el pedido de audiencia y el 18 abril nos citaron desde el Concejo Deliberante. Allí tuvimos una reunión y presentamos formalmente el proyecto. Nosotros queremos prevenir que haya personas abusadoras dentro de la municipalidad, hay que considerar que Cipolletti tiene un prontuario muy grande en materia de violencia de género».

El proyecto de ordenanza establece que no podrán ser candidatos aquellas personas condenadas por delitos contra el orden público y constitucional, la administración pública, el orden económico o la seguridad pública.

La ordenanza reglamenta que los partidos políticos u organizaciones ciudadanas que presenten listas para participar de un acto electoral deberán presentar con plazo de 90 días previos a las elecciones un certificado de antecedentes expedido por la autoridad competente, que acredite que los mismos no se encuentran comprendidos en las inhabilidades establecidas. El documento deberá presentarse de forma individual por cada uno de los y las postulantes ante el Tribunal Electoral Municipal.

Con este proyecto se busca que las personas que ocupen cargos públicos respeten los parámetros éticos y morales que implica el desempeño de cargos. Ya que asegura que los delitos de corrupción deterioran las democracias y las instituciones de cualquier estado perjudicando a los ciudadanos, dado que los recursos públicos terminan desviándose a favor de ciertos funcionarios y sectores que sacan ventajas indebidas.

De aprobarse el concejo deliberante deberá acompañar e impulsar proyectos a nivel local que impliquen mejoras de calidad institucional y transparencia en busca del bienestar de los ciudadanos.