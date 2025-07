«Nos tienen a la deriva»: su mamá necesita una cirugía urgente y asegura que no le dan respuestas concretas, en Roca

Gisela tiene 43 años, vive en el barrio 112 Viviendas de General Roca y cuida a su madre, Carmen Almendra, una mujer de 60 años con un cuadro de salud delicado: tiene diabetes y una infección severa en el rostro causada por una prótesis. Según contó, debe ser operada de urgencia, pero no obtiene respuestas concretas del hospital.

Necesita una cirugía urgente en Roca: cómo comenzó esta historia

“Mi mamá se llama Carmen Almendra y se está atendiendo en el hospital de General Roca. Tiene diabetes, y una prótesis de una operación que se le hizo en 2006,”, contó la hija de la mujer. “Esa cirugía se la hicieron en Buenos Aires a través de una fundación pero ahora después de tantos años se le cayó toda la cara y el ojo«.

Gisela comentó que aparecieron los síntomas y buscaron profesionales en el sistema de salud público. «Empezó a estar mal. Se le hinchó la cara, no aguanta el dolor, y no duerme de noche”, relató, sin embargo, aseguró que las respuestas fueron escasas. “Pedíamos estudios, tomografías, y no nos hacían caso. Nos decían que no tienen recursos. Le hicieron un estudio así nomás y nada más”.

Desesperadas, decidieron buscar ayuda en la comunidad. “Hicimos rifas con los vecinos, amigas, gente de la iglesia. Vendimos numeritos, tortas fritas, empanadas. Todo para poder hacerle estudios con un médico particular, porque en el hospital no nos daban solución”.

Lograron hacerle análisis completos, tomografías y ecografías. Fue un médico otorrinolaringólogo quien les dio el diagnóstico. “Nos dijo que mi mamá tiene una infección grave debajo de la prótesis y que hay que hacer una operación urgente. Que si no se actúa ya, puede afectar el hueso maxilar”.

Brunilda del Carmen Almendra.

Con los estudios en mano, volvieron al hospital. Allí las contactaron con un médico que, hasta el día de hoy, aseguran que no le dan respuestas concretas.

Para Carmen Almendra, El caso está detenido. No hay fecha para la operación, ni garantías de que se realice. “Ahora nos dice que lo va a seguir evaluando, pero así estamos hace semanas. Mi mamá sigue en riesgo, y ya no puede más”.

La situación familiar es complicada. Carmen solo cobra una pensión mínima y su hija trabaja como peluquera a domicilio y reconoce que en este contexto económico, la demanda cayó drásticamente. “No tengo trabajo fijo, y está todo carísimo. Hay clientas que me dicen ‘te doy algo por el corte así te ayudás con tu mamá’, pero no alcanza”.

La comunidad, sin embargo, se convirtió en un pilar. “Somos cristianas, vamos a la iglesia, y mucha gente nos ayudó. Pero ni así llegamos. Pagamos los estudios, sí, pero ahora viene lo más caro: la operación, las prótesis nuevas, los medicamentos”, explicó. “No tenemos obra social. Hicimos incluso un recurso de amparo para la medicación, pero tampoco tuvimos resultados todavía”.

Según detalla Gisela, su mamá apenas puede trasladarse. “Tiene que moverse en colectivo, y le cuesta mucho». Señaló que su mamá tiene un problema en la pierna que la obliga a caminar con bastón. «Cada traslado es un esfuerzo tremendo”, contó. “Y los antibióticos ya no le hacen efecto. Estamos sin respuesta, a la deriva”.

Lo que más angustia a la hija de Carmen es el trato que reciben. “Nos sentimos abandonadas», expresó Gisela. «Si no pueden hacer la operación acá, pedimos que la deriven a Buenos Aires, donde se la hicieron la primera vez», pidió. «Pero que lo hagan ya. No pueden seguir dándonos vueltas mientras mi mamá sufre así».

DIARIO RÍO NEGRO se comunicó mediante el ministerio de Salud con el hospital de Roca y desde la institución informaron que no tenían ningún registro con ese nombre y apellido, que no aparecía nada , que lo podían buscar con DNI pero la mujer no accedió a dar este ese dato. Desde el área de Protesis del ministerio de Salud de la provincia informaron que tampoco tienen ningún pedido de prótesis bajo ese nombre.

«No voy a dar mi DNI, siempre me atendí en el hospital, por otras enfermedades, varios médicos me conocen. ¿Cómo es que ahora dicen que no tienen nada mío? Ya estoy cansada de tantas vueltas», respondió.