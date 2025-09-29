Obras sociales en crisis: qué entidades fueron alcanzadas y por qué preocupa a miles de afiliados

La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en crisis a dos nuevas entidades en Tucumán y Córdoba.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba. La medida se formalizó mediante las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025 y se enmarca en el proceso de supervisión y reordenamiento del sistema sanitario que impulsa el Ministerio de Salud.

Según el comunicado oficial, ambas entidades presentaron irregularidades en balances y estados contables, falencias administrativas y limitaciones económicas que superaron los niveles de criticidad previstos por la normativa vigente, informó Infobae.

En consecuencia, deberán presentar en un plazo máximo de 15 días un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales, bajo el monitoreo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación.

Con estas incorporaciones, ya suman 14 las obras sociales declaradas en crisis en la actualidad. Además, la Superintendencia inició siete procesos de baja y mantiene a otras ocho bajo intervención. El objetivo, según el organismo, es garantizar prestaciones de calidad y una gestión transparente.

Crisis en obras sociales: un proceso de alcance nacional

La política de control no se limita a Tucumán y Córdoba. En las últimas semanas también se declaró en crisis a la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y a la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires, además de la Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución. Todas fueron señaladas por superar los factores de criticidad en lo institucional, prestacional y económico.

La Superintendencia recordó que durante esta gestión ya se dispuso la disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), que apenas contaba con 50 afiliados, y la eliminación del registro de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD), que no tenía afiliados ni prestaciones activas.

Otras entidades en crisis

Actualmente, además de las recién incorporadas, permanecen bajo proceso de crisis:

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)

Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos

Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)

Obra Social de Volkswagen Argentina

Obra Social de Fedecámaras

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Peones de Taxis de Rosario

Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas

Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza

Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma

Desde la Superintendencia se insistió en que la política sanitaria actual tiene como objetivo «fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población».