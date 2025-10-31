Octubre se despide con clima cálido y viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

Cómo será el clima de este viernes en Neuquén y el Alto Valle. Foto: Juan Thomes.

El Alto Valle se prepara para vivir una jornada de viernes soleada y agradable. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, con una notable presencia del sol a lo largo del día pero ¿qué pasa con el viento?

El pronóstico del tiempo

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 31 de octubre el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará temperaturas agradables. Se espera una mínima de 15°C y una máxima que podría alcanzar los 25°C.

El viento será un factor determinante durante todo el día, su velocidad oscilará entre los 23 y 31 kilómetros por hora en gran parte de la región.

Las ráfagas se harán sentir con mayor intensidad, pudiendo alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. La franja horaria más complicada por la fuerza del viento se anticipa para la tarde.