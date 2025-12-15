«Ojos en el cielo»: Neuquén consolidó su flota de 24 drones con cámaras térmicas y visión nocturna 

El ministerio de Seguridad de Neuquén tiene equipos que van de los 2 a los 17 millones de pesos. (Foto: gentileza)

Con una flota que alcanzó las 24 unidades operativas, la provincia de Neuquén consolidó su sistema de vigilancia aérea en seis localidades: Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Plottier y Añelo. Los equipos son utilizados de manera conjunta por la Policía, la secretaría de Emergencia y Riesgo, y la dirección de Fauna. Cubren desde la búsqueda de personas desaparecidas y el monitoreo de incendios hasta la fiscalización ambiental en zonas de difícil acceso.

El objetivo del plan de modernización no es solo sumar «cámaras que vuelan», sino integrar los tres brazos mencionados en una red de respuesta rápida. Actualmente, los equipos cubren desde operativos antinarcóticos hasta el monitoreo de incendios, como el ocurrido en Valle Magdalena a comienzos de 2025.

Tecnología de punta: visión térmica y resistencia al viento

Las recientes incorporaciones elevaron el nivel técnico de la fuerza. Hace tres meses llegaron modelos FPV (First Person View) como el Avata 2, que permiten un vuelo inmersivo mediante gafas especiales, ideales para ingresar en estructuras colapsadas o espacios cerrados.

Sobre el manejo de estos dispositivos, el suboficial principal del sector de capacitaciones, Cristian Piermarini, detalló la destreza que requieren los pilotos: «La cámara tiene un ángulo amplio; combinamos lentes, alturas y movimientos para obtener mejores imágenes. También podemos bloquear la cámara y manejarla de forma independiente».

También se sumaron unidades de alto rendimiento como el Matrice 4T, equipado con cámaras térmicas (detectan calor) y RGB.

«Esto amplía las posibilidades operativas, especialmente en escenarios con neblina, oscuridad o condiciones climáticas adversas», explicaron desde la ministerio de Seguridad de Neuquén. Para zonas fenómenos climáticos hostiles como Zapala, se utilizan los DJI Matrice 210, diseñados para soportar vientos fuertes, lluvia moderada y polvo.

El próximo paso es la automatización total: el Ministerio está en proceso de compra del DJI Dock 3, una estación de acoplamiento que permite operaciones remotas 24/7 sin piloto in situ, garantizando vigilancia continua.

La primera mujer piloto

Detrás de la tecnología hay un equipo en formación constante. El proceso para habilitar pilotos es riguroso y requiere apto psicofísico médico y la licencia de la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil).

«Hace cinco años hice el primer curso. No conocía el área, pero me interesó la parte tecnológica. Trabajé en el centro de Monitoreo y ahora formo parte de la división de Informática», relató la Cabo Primero, Cintia Campos, la primera mujer piloto de drones de la fuerza neuquina.

El Oficial Inspector Herrera remarcó que esta tecnología tiene un fin vital: «Preserva y protege al recurso humano. Si un equipo local necesita apoyo por la dificultad del terreno, enviamos refuerzos tecnológicos para no arriesgar la vida de los compañeros».

Costos y conservación de los nuevos drones de Neuquén

Los drones tienen un valor de mercado que oscila entre los 2 millones y los 17 millones de pesos, operan con una altura máxima de 120 metros y resisten temperaturas extremas de -30°C a +50°C.

Además de la seguridad policial, los equipos se volvieron una herramienta central para la conservación. «La Dirección de Fauna aprovecha la sinergia de los drones para optimizar sus tres pilares operativos: Monitoreo de Animales y Censo Poblacional, Fiscalización y Control, y Monitoreo de Hábitats y Ambiente», explicó el director Provincial de Fauna, Nicolás Lagos, destacando los resultados positivos en la protección del ecosistema.

Por último, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la inversión por la mayor capacidad de despliegue que aportan: «La tecnología no sólo aporta una cámara en el aire, permite cubrir y apoyar a los efectivos que deben ingresar a zonas agrestes o de difícil acceso. Es una herramienta que llegó para quedarse y que sigue creciendo».