Neuquén apunta a Brasil: buscan potenciar la producción para exportar gas de Vaca Muerta

El Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recibió en Casa de Gobierno a directivos del consorcio brasileño GásBra Energía SA, integrado por empresas industriales del estado de São Paulo, junto a representantes de Garantía Capital y de la Transportadora Sulbrasileira de Gas (TBS). El encuentro tuvo como finalidad potenciar la actividad hidrocarburífera en la provincia y avanzar en una agenda de trabajo que permita, en el futuro, exportar gas de Vaca Muerta al mercado brasileño.

De la reunión participaron, además del Gobernador, el ministro de Energía, Gustavo Medele; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y el vicepresidente de Gas y Petróleo del Neuquén, Alejandro Monteiro. Por parte de Brasil, estuvo presente el CEO de GásBra, Marcos Maia, acompañado por otros directivos del consorcio.

El acercamiento se dio a partir de la reciente visita de Figueroa a Brasil, donde participó de la Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, realizada en Río de Janeiro. En ese marco, distintas empresas manifestaron su interés en el potencial de Vaca Muerta y en las oportunidades de inversión en la provincia.

GásBra está conformada por empresarios, empresas e industrias del complejo productivo de São Paulo. El interés del consorcio en Neuquén se centra en conocer el volumen de gas que podrían adquirir, las alternativas de transporte ,si es posible utilizar los gasoductos existentes o si sería necesario ampliar la infraestructura, y comprender en profundidad la cadena de valor del proyecto.

Tras la reunión, el ministro Medele destacó la experiencia de la provincia en la actividad hidrocarburífera. “La industria petrolera neuquina tiene muchos años y está muy acostumbrada al petróleo. Eso tiene mucho valor, porque no es una actividad nueva ni algo que haya que aprender”, señaló. Y agregó: “Nuestra gente sabe cómo debe trabajarse en el sector, y eso es muy apreciado por los empresarios que llegan desde otros países”.

Medele remarcó que Neuquén apunta a nuevos mercados como Chile, Brasil y Uruguay, destinos a los que se puede acceder con proyectos de inversión en el corto plazo.

El potencial de Vaca Muerta en Brasil

Por su parte, el CEO de GásBra, Marcos Maia, subrayó la importancia estratégica del proyecto. “Poder participar de una iniciativa que conecta los intereses brasileños que necesitan gas y energía para su desarrollo con los de Neuquén, que dispone de ese recurso, es realmente muy interesante para ambas partes”, afirmó.

Maia expresó además su satisfacción por el avance de las conversaciones y adelantó que la delegación brasileña visitará Vaca Muerta. “Mañana vamos a recorrer el yacimiento y hoy por la tarde tendremos un encuentro para discutir el proyecto en detalle, presentar ideas y analizar todos los aspectos que involucra una iniciativa de esta magnitud”, indicó.

Finalmente, el ejecutivo destacó el horizonte de largo plazo de la propuesta. “Estamos trabajando con una mirada de 30 años, por lo que se trata de un proyecto estratégico tanto para Neuquén como para Brasil. Nos damos un plazo de seis meses para montar toda la estructura del proyecto”, concluyó.