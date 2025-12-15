La avenida Mosconi en Neuquén estrenó nuevo acceso desde el Cholar

La calle El Cholar será la última intervención sobre la avenida urbana Mosconi (también Ruta 22) antes de la transformación de gran envergadura que tendrá la ampliación de multitrocha a seis vías por lado partir de enero. La distribución del tránsito con un nuevo semáforo permitió una mejor salida vehicular a los vecinos de la zona de Valentina sur y alternativas de paso para el retiro de los camiones de las empresas radicadas a la vera de la ruta.

Según explicó la subsecretaria de Infraestructura de la comuna, Mariel Bruno, se trabajó sobre la calle El Cholar -continuación de Godoy- con un cruce sobre el canal de riego a la altura de Luis Beltrán, se consolidó la calle, se vinculó con Luis Beltran y se completó la carpeta de asfalto con cordones.

La calle El Cholar es el nuevo cruce de 10 metros de ancho sobre la avenida Mosconi en la zona de Valentina (foto Matías Subat)

Se trata de una vinculación de 10 metros de ancho, con un final de trabajos que incluyó la señalización horizontal y el semáforo en el cruce con la Mosconi. «En el sentido sur de la ciudad, la conectó con el oeste, es un segundo punto para subir hacia la multitrocha y un paso hacia el oeste, que solo se podía realizar por Bejarano», dijo Bruno.

Agregó que las y los frentistas de Valentina tendrán un acceso directo a la zona comercial de Godoy, que se desarrolló en los últimos diez años como el centro comercial del oeste, con la apertura de negocios y tiendas con un movimiento intenso. «El Cholar se transformó en el tercer acceso, alternativo a Solalique o a la O Connor, desde Luis Beltran, para subir a la Mosconi», dijo Bruno.

Nuevo cruce con semáforos

Desde la secretaría de Movilidad Urbana, la coordinadora Noelia Rueda destacó que en esta intersección, con los semáforos nuevos, se permiten dos giros a la izquierda «para los que vienen sobre la colectora y los que vienen desde la Mosconi», detalló.}

Agregó que esto facilitará la circulación de camiones en una zona colapsada en O Connor por el tránsito pesado, debido a que en el sector de servicio de ruta hay una importante radicación de empresas y que del sector de Valentina, no contaban con otra vía de salida. «Va a ser una alternativa también para descomprimir el tránsito pesado», sostuvo Rueda.

Los semáforos ordenaron el tránsito de sur a norte sobre Mosconi y el acceso al oeste desde Valentina co la apertura de El Cholar (foto Matías Subat)

En el lugar había una huella en la que se accedía de modo irregular, sin semáforos, recordó Rueda. con el fin de los trabajos se ordenó el sector y se prevé reducir la siniestralidad en la zona, dijo la coordinadora de Movilidad.

Será la última intervención sobre la avenida Mosconi antes de que inicien los trabajos de ampliación de la ruta 22, proceso que contempla la apertura de sobres licitatorios el próximo 6 de enero para el primero de los dos tramos previstos en el presupuesto 2026. El segundo tramo, también previsto para este año, tendría apertura de sobres sobre fines de enero, se indicó.