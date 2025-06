Frustración y bronca con Flybondi en Neuquén: estaban por subir al avión y cancelaron el vuelo «sin dar explicaciones»

Una jornada caótica se vivió este sábado en el aeropuerto internacional Juan Domingo Perón en Neuquén. Un vuelo de Flybondi que iba con destino a Aeroparque primero fue reprogramado, después presentó grandes demoras y finalmente se canceló cuando los pasajeros estaban en zona de preembarque. «Mi hermanita estaba re contenta por conocer las Cataratas de Iguazú y ahora ni siquiera me quieren devolver la plata», reprochó indignada una de las damnificadas a Diario RÍO NEGRO.

El avión iba a partir a las 9.30 hacia Buenos Aires, pero dos horas antes avisaron que se había reprogramado para las 13:15 Tamara, una de las pasajeras, arribó a las 11 al aeropuerto e hizo el check in junto a su hermana y pasaron a esperar en pre embarque.

«Pasamos a hacer la fila que te llama para hacer subir el avión y nos dejaron parados una hora más o menos. Después nos hicieron pasar sin pedir el DNI y ya me imaginé que iban a salir con algo raro«, detalló a este medio.

A los pasajeros los hicieron pasar por otra puerta y los hicieron esperar otros 30 minutos. «No salía nadie y la gente se empezó a desesperar porque ya se había pasado el horario», señaló y añadió que para conseguir respuestas empezaron a aplaudir.

«Vino personal y explicó que el vuelo no podía salir y que se canceló», relató y añadió que, en modo prepotente, les dijeron que sólo les podían ofrecer un voucher o el reintegro del pasaje, cuya acreditación iba a demorar según el medio de pago con el que habían abonado.

«La gente estaba desesperada. Había niños, personas mayores que tenían que volver a sus casas y otras que estaban en mi situación que tenían otros vuelos programados», mencionó.

El sueño de conocer las Cataratas del Iguazú que no fue por Flybondi

Tamara había planificado conocer las Cataratas del Iguazú junto a su hermana de 14 años. En Aeroparque tenía el segundo vuelo que iba a partir a las 4:50 de este domingo. Si bien sacó los pasajes con un día de diferencia para lograr vencer los inconvenientes de la línea aérea, la desorganización pudo más.

Desde Flybondi le comunicaron que su vuelo cancelado se había reprogramado para las 12:30 de este 8 de junio. Todavía llegaba. Sin embargo, a la par también le informaron que su vuelo de Aeroparque al final iba a partir de Ezeiza.

«Me volví a comunicar para hacer la cancelación del vuelo y pedir el reintegro y me dijeron que me pueden reintegrar solamente el de Neuquén-Aeroparque y que demora 30 días o más la acreditación. En el segundo caso, solamente pueden darme un voucher», reportó.

«Tengo bronca, indignación, todo. Mi hermanita estaba re contenta por conocer las cataratas y ahora ni siquiera me quieren devolver la plata», dijo y concluyó: «Yo ahorré para poder sacar los pasajes y se me vino todo para abajo: te hacen perder el tiempo, plata, no se hacen cargo y encima te tratan mal».