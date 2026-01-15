Flybondi suma quejas por vuelos cancelados y demorados: hay servicios afectados a Bariloche y Neuquén, ¿qué dijo el Gobierno?

Flybondi sumó una nueva tanda de cancelaciones y vuelos demorados que generó enojo entre los usuarios que tuvieron que reprogramar sus viajes en plena temporada de vacaciones de verano. Este 15 de enero quedaron varios servicios afectados a Bariloche y desde el Gobierno ya lanzaron una advertencia.

Cancelaciones y tensión con Flybondi

La situación generó tensión en el Aeroparque Jorge Newbery donde cientos de pasajeros quedaron varados sin respuestas por parte de la empresa. De los 47 vuelos que ya habían sido programados, 24 terminaron suspendidos lo que derivó en reclamos contra el personal de Flybondi.

El episodio se inscribe en una secuencia que se arrastra desde el fin de semana y para el lunes, la compañía low cost tuvo que cancelar 20 de los 76 vuelos previstos. En lo que va del 2026, Flybondi ya acumula un total de 125 vuelos cancelados.

Cancelaciones de Flybondi: vuelos afectados a Bariloche y Neuquén

Este jueves 15 de enero varios vuelos de Flybondi a Bariloche o con salida desde esta misma ciudad, quedaron afectados.

Desde el sitio oficial que tiene la compañía para seguir el estado de vuelos, anunciaron demoras y cancelaciones en los siguientes servicios:

De Buenos Aires a Bariloche:

Demorados: FO5242 y FO5246

Cancelado: FO5248

De Bariloche a Buenos Aires:

Demorados: FO5241; FO5245; FO5243; FO5259

Cancelado: FO5249

En cuanto a los servicios de y a Neuquén, quedaron afectados los siguientes:

De Neuquen (NQN) a Buenos Aires (AEP): cancelaron el vuelo FO5305

De Buenos Aires (BUE) a Neuquen (NQN): cancelaron el vuelo FO5304

Cancelaciones de Flybondi: qué dijo el Gobierno

El Gobierno, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) informó que labró actas de infracción a la empresa Flybondi ante las «cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo».

Según explicó el ente dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación «las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios».

La ANAC remarcó que las actas emitidas por el Gobierno «dan inicio a un sumario administrativo» y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, «pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales».

Por último explicó que se seguirá labrando actas de infracción a todas las «líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios» y agregó: «El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes».