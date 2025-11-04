Operativo limpieza sobre la Ruta 40 en Neuquén: vecinos recorrieron 20 kilómetros para recolectar basura

Noviembre arrancó con una notable campaña de de limpieza en Neuquén. Ocurrió sobre la Ruta 40, en el tramo turístico conocido como Siete Lagos. Vecinos y trabajadores de parques nacionales recorrieron 20 kilómetros para recolectar basura.

El hecho ocurrió el pasado sábado y duró en total ocho horas. El trayecto consistió entre la costa del Lago Falkner hasta el mirador del Lago Machónico.

La actividad fue impulsada por vecinos de la cordillera y contó con la presencia de trabajadores de los parques Nahuel Huapi y Lanín.

Según informó Diario Andino, en total el operativo cubrió 20 kilómetros y lograron recolectar alrededor de 83 bolsas de basura.

Qué tipo de residuos encontraron sobre la Ruta de los Siete Lagos

En el operativo despejaron la Ruta 40 de latas, envoltorios, neumáticos, botellas de plástico y hasta restos de vehículos.

Toda la basura fue arrojada a un camión para la recolección, el cual terminó con más de la mitad de su capacidad cargada.