Corte total sobre la Ruta 40, en el acceso a Villa La Angostura: la restricción este martes es para vehículos pesados

Este martes habrá un corte total sobre la Ruta 40, en uno de los accesos a Villa La Angostura. La restricción al tránsito será para vehículos pesados. Así lo indicaron desde Vialidad Nacional.

Dónde es el corte sobre la Ruta 40 este martes

Desde el organismo precisaron que entre las 8 y las 12 de hoy regirá un corte sobre la Ruta 40, entre el empalme de la Ruta 237 y el empalme de la Ruta 231.

Comunicaron de » a trabajos de reparación y mantenimiento en el puente sobre Arroyo Las Piedritas en el acceso a la ciudad de Villa la Angostura».

Se solicitó a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial que está trabajando en el lugar.

Habilitado Cardenal Samoré y Pino Hachado, dos cruces de Neuquén a Chile

Sobre los pasos fronterizos a Chile, se comunicó que el cruce Cardenal Samoré está habilitado. Hay una cuadrilla de Vialidad Nacional que «continúa con las tareas de bacheo entre la Aduana y el límite internacional.

Pino Hachado, otro de los pasos, también está transitable.