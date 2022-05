Organizaciones se nuclean en solidaridad con la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue

Preocupadas por las “expresiones de odio” y los ataques “sin fundamento” contra la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, varias organizaciones sociales y barriales decidieron iniciar una campaña pública de solidaridad y el sábado realizarán un “abrazo” en la entrada al territorio de esa agrupación, para exigir que se les entregue sin demora la propiedad comunitaria.

La comunidad Millalonco Ranquehue está asentada en un lote de 180 hectáreas al pie del cerro Otto, sobre la ruta de acceso a villa Los Coihues, y mantiene un añejo litigio con el Ejército, que pretende ejercer el dominio de las mismas tierras y reservarlas para práctias de la Escuela Militar de Montaña.

Existen ya dos fallos de primera y segunda instancia que le dieron la razón a la comunidad y ordenaron al Estado nacional que les entregue el título comunitario. Pero fueron apelados por el ministerio de Defensa.

Consultada días atrás por este medio, la werken de la comunidad, Marta Ranquehue, dijo que preferían no agitar más el tema y esperar el pronunciamiento final de la Justicia. Pero ante la multiplicación de los ataques que reciben, en especial a través de redes sociales, varias organizaciones que los acompañan resolvieron avanzar con una “visibilización” de su postura.

El sábado a las 14 realizarán un abrazo sobre la rotonda de la ruta 82 y el puente Negro, frente al acceso al territorio de la comunidad. La convocatoria está firmada por “comunidad y organizaciones de la tierra”.

Participan en ese colectivo la fundación Gente Nueva, sindicatos como ATE, la CTA, la Federación de Tierra y Vivienda, organizaciones barriales como la junta promotora de Alun Ruca, 3 de Mayo, barrio Inta, Malvinas, manzana Hueney, San Cayetanito, Don Bosco, Los Coihues, Nueva Jamaica y la fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable.

Los objetivos de la convocatoria también son compartidos por la Pastoral Social de la Iglesia Católica, según indicó su vocero, Pedro Lemos.

“Memoria, el pueblo mapuche sufrió genocidio. Verdad, Millalonco Ranquehue vive, vivió y vivirá en este territorio. Justicia, título comunitario ya!”, es el texto del volante que promueve el “abrazo” del sábado, y que comenzó a circular hoy.

Una vocera del grupo manifestó que les inquietan las objeciones planteadas por algunos legisladores nacionales, con duras descalificaciones hacia la comunidad, y también la presentación del fiscal federal Carlos Stornelli para sustraer la causa del juzgado federal de Bariloche.

“La comunidad está desesperada, porque ven que el Estado demora el reconocimiento -dijo la fuente-. Ellos no le quitan nada al Ejército, han cumplido todos los pasos, han hecho todo conforme a la ley y a su cultura. Y además interactúan desde hace años con la comunidad”.

Lemos también afirmó que la Pastoral Social no tuvo un pronunciamiento orgánico todavía, pero estimó que se sumará a la invitación al abrazo. “En lo personal, lo que me preocupa de esta situación es que se involucra a todas las comunidades mapuches en una mismo grupo, ante algunos reclamos vinculados con la violencia -afirmó-. Se piensa que todas participan de este tipo de reclamos y no es así”.

Dijo que la Millalonco Ranquehue es una comunidad “que se presta al diálogo y están preocupados por la situación de violencia en general de la sociedad, que se ve por ejemplo en las redes sociales, y que presentan muchas falsedades”.

Lemos dijo que la UNRN “a través de trabajos académicos muy serios ha demostrado lo que significaron los negociados con la tierra en la Patagonia. Siempre se han pedido argumentos y denuncias documentadas, y ahí están”.

Señaló que “hay expresiones de odio y desprecio con las comunidades mapuches que están fuera de cualquier análisis racional, son campañas puramente emocionales”.

Dijo que la decisión de armar una “movida” pública surgió porque “parece que toda la sociedad de Bariloche estuviera en contra (de otorgar las tierras a la comunidad) y no es así. Hay sectores que apoyamos estos reclamos, aunque a veces no ciertas metodologías”.