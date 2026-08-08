Reelecciones indefinidas en Buenos Aires: Axel Kicillof busca acuerdos en el Senado ante la discusión dentro del PJ

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca acelerar el debate para modificar la ley que establece límites a las reelecciones de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El plan del Ejecutivo sería en principio que la discusión avance cuanto antes en el Senado provincial, aunque las diferencias internas dentro del peronismo condicionan las negociaciones.

El tema adquirió mayor relevancia de cara a las elecciones de 2027, ya que la normativa vigente dejaría a más de 80 intendentes bonaerenses sin posibilidades de presentarse para un nuevo mandato. Dentro del oficialismo provincial consideran que habilitar nuevas postulaciones fortalecería electoralmente al peronismo tanto en los municipios como en la estrategia nacional que desarrolla el espacio de Kicillof.

La iniciativa que pretende impulsar el gobierno fue presentada por la senadora Ayelén Durán y actualmente se encuentra en la comisión de Legislación General. Ese cuerpo está encabezado por Germán Lago, dirigente cercano a la vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario. El sector alineado con Kicillof buscó tener influencia sobre esa comisión para avanzar con los cambios.

En qué consiste el plan de Axel Kicillof ante la interna del PJ

El proyecto propone que intendentes y concejales continúen siendo elegidos mediante voto directo, con mandatos de cuatro años y sin restricciones para volver a presentarse. También contempla eliminar los límites para las reelecciones de diputados y senadores provinciales y modificar las condiciones correspondientes a los consejeros escolares.

Entre los argumentos de la propuesta se plantea que las restricciones actuales afectan la posibilidad de los ciudadanos de elegir nuevamente a sus representantes. Además, los fundamentos señalan que más de la mitad de las provincias argentinas permiten la reelección de autoridades municipales, por lo que Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones con mayores limitaciones en esta materia.

Sin embargo, el avance legislativo dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse dentro del propio oficialismo. La comisión de Legislación General cuenta con seis integrantes de Fuerza Patria, aunque pertenecen a diferentes sectores. Cuatro responden al Movimiento Derecho al Futuro, mientras que también participan representantes vinculados al kirchnerismo y a Patria Grande.

El sector identificado con Cristina y Máximo Kirchner está dispuesto a acompañar las reelecciones indefinidas, pero pretende que la discusión forme parte de un paquete electoral más amplio. Entre los puntos que busca incorporar aparecen la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales, la realización de PASO para definir candidatos y el sistema de votación que se utilizará en territorio bonaerense.

Las posibles complicaciones que atravesaría el plan de Axel Kicillof ante la interna del PJ

Desde el gobierno provincial consideran, en cambio, que todavía no existen condiciones para cerrar todos esos acuerdos electorales y buscan priorizar la modificación de las reelecciones. En ese escenario, el oficialismo también podría recibir respaldo de sectores externos a Fuerza Patria, entre ellos el senador Carlos Kikuchi y su bloque Unión y Libertad, que cuenta con tres representantes en la Cámara alta.

Otra dificultad aparece en el Frente Renovador, espacio que impulsó originalmente la legislación para limitar las reelecciones. El movimiento mantiene su rechazo a modificar la norma sancionada en 2016 y posteriormente reformada en 2021. Además, busca que cualquier iniciativa relacionada con el tema sea analizada por la comisión de Reforma Política, presidida por Malena Galmarini.

El martes 11 de agosto se reunirán las comisiones de Reforma Política y Legislación General, aunque la iniciativa de Durán no figura inicialmente en el orden del día. La jornada servirá para comenzar a ordenar posiciones y evaluar los acuerdos necesarios dentro de un debate seguido de cerca por Kicillof y por los intendentes que podrían quedar imposibilitados de competir nuevamente en 2027.

Con información de Infobae