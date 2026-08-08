Murió Leandro Rud tras una extensa lucha contra el cáncer: histórico representante y conductor de TV

El histórico representante de modelos, empresario y conductor de televisión Leandro Rud murió este viernes a los 51 años, luego de atravesar durante varios años una compleja enfermedad oncológica. Había sido diagnosticado con cáncer de glándulas salivales que derivó en metástasis óseas, un cuadro sobre el que habló públicamente en distintas oportunidades.

Rud se convirtió en una figura reconocida del mundo del espectáculo argentino a partir de su trabajo como representante. En la década del 90 creó su propia agencia de modelos y construyó una extensa trayectoria junto a algunas de las figuras más conocidas de la televisión y la moda. En 2014 decidió cerrar esa etapa profesional y comenzó un nuevo camino vinculado con los medios de comunicación.

Leandro Rud y su nueva etapa como conductor de televisión

Tras alejarse de la representación, Rud desembarcó en la televisión y estuvo al frente del programa «La Noche», primero en C5N y posteriormente en Canal 9. Desde allí entrevistó a numerosas personalidades del espectáculo y abordó diferentes temas de actualidad.

Durante sus últimos años, además, utilizó tanto la televisión como sus redes sociales para hablar abiertamente sobre el cáncer. Compartió aspectos de su tratamiento, buscó concientizar sobre la importancia de los controles médicos y habló de los cambios que había incorporado a su vida después de conocer el diagnóstico.

El empresario atravesó períodos particularmente difíciles, en los que su movilidad llegó a verse seriamente comprometida. Frente a ese escenario, contó en diferentes entrevistas que había encontrado en la actividad física, la natación y el contacto con la naturaleza herramientas importantes para acompañar su tratamiento.

El día que Leandro Rud contó cómo había cambiado su vida después del diagnóstico

En mayo de 2022, Rud relató públicamente uno de los momentos más difíciles de su enfermedad y reveló que, pese al complejo cuadro que atravesaba, se había propuesto volver a realizar actividad física.

«Siempre pensé que tenía ataques de pánico, angustia, depresión y durante el mes de septiembre y octubre estuve internado en el Sanatorio Finochietto. En noviembre me detectaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos», contó entonces.

En aquella oportunidad explicó que había enfrentado un «panorama complicado» y que llegó a tomar «18 pastillas por día». Sin embargo, decidió comenzar lentamente a recuperar la actividad.

«A los 20 días empecé a nadar 5 minutos por día. Después nadé 10 minutos, después 15, 20, 25 y a la fecha estoy nadando entre media hora y 40 minutos por día en agua fría», relató.

Con el paso del tiempo, Rud convirtió su propia experiencia con el cáncer en una forma de generar conciencia, haciendo hincapié en la prevención, los controles médicos y la necesidad de derribar algunos de los estigmas que todavía existen alrededor de las enfermedades oncológicas.

Una carrera que comenzó a los 18 años: de Pamela David a Jésica Cirio

La historia profesional de Leandro Rud comenzó muy temprano. A los 18 años ingresó en el mundo de la moda y el espectáculo y, durante la década de 1990, desarrolló su propia agencia, Leandro Rud Models.

Desde allí trabajó con una extensa lista de figuras que luego alcanzarían gran popularidad en la Argentina. Entre ellas estuvieron Pamela David, María Susini, Jésica Cirio, Gisela Bernal, Alejandra Maglietti, Nicole Neumann, Karina Jelinek, Victoria Vanucci, Magalí Montoro, Débora Bello y Rocío Marengo, entre otras.

Su nombre quedó así estrechamente vinculado a una época de gran exposición de las agencias y los desfiles en la televisión argentina.

Por qué Leandro Rud dejó la representación de modelos

En 2014, después de años dedicado a la industria de la moda, Rud decidió alejarse definitivamente de la representación de modelos. Según explicó posteriormente, el estrés y los problemas de salud influyeron en aquella determinación.

El cambio abrió una segunda etapa en su carrera. Dejó el detrás de escena para ponerse frente a las cámaras y encontró en la conducción televisiva un nuevo espacio profesional.

Años después, cuando recibió el diagnóstico de cáncer, eligió no ocultar lo que atravesaba. Habló de sus tratamientos y de los momentos más difíciles de la enfermedad, pero también de los hábitos que había incorporado para transitar ese proceso.

De esta manera, además de su extensa trayectoria dentro del espectáculo, Leandro Rud dejó durante sus últimos años un mensaje centrado en la prevención, los controles médicos y la importancia de hablar del cáncer sin tabúes.