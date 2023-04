Otra semana sin atención de consultorios en el servicio de pediatría en el hospital de Cutral Co y Huincul

No habrá actividad en consultorios hasta el miércoles (Foto: Archivo.Andrea Vazquez)

Empieza una nueva semana de la protesta del servicio de Pediatría del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul por la falta de médicos. Desde el sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén, Siprosapune, se denunció que la situación no es exclusiva de la comarca petrolera, sino que también en Chos Malal y Zapala hay un panorama similar. Hasta el miércoles no habrá consultorios externos aunque se garantizan las guardias, internación y atención de prematuros.

Sin ninguna solución a la vista y a la espera que las autoridades del Ministerio de Salud reciba a los profesionales y a representantes del sindicato, el secretario general de Siprosapune, Juan Ferrari indicó que esta medida lo que hizo fue «blanquear que no se está haciendo atención primaria o preventiva».

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Ferrari se explayó no solo en la situación que afecta al servicio de Pediatría el hospital local sino a lo que ocurre en Chos Malal y en Zapala. El representante de los profesionales detalló que desde hace dos años existe un faltante en la planta de este servicio, específicamente que funciona con menos de la mitad de los trabajadores.

«Lamentablemente la desatención no tiene que ver con una medida de fuerza sino que con la pandemia y las renuncias y pérdidas de trabajadores altamente calificados», dijo. Esta situación preocupa a miles de personas familias que no pueden tener la atención como históricamente se hizo, en un 70 % de la población, apuntó.

Ferrari atribuyó la prolongación de esta situación ante la falta de diálogo de las autoridades de Salud y de la provincia. «Mientras que perdemos profesionales en todas las especialidades, en este momento y sin la participación de nuestro sindicato (Siprosapune) se siguen dirimiendo cuestiones con ATE y UPCN para desarticular el sistema de salud», aclaró.

En esta línea, mencionó que se contrata a trabajadores «sin concurso y sin especialidad para tratar de llenar los huecos». Endilgó responsabilidades al gobierno provincial que, junto a los otros dos gremios estatales «quieren dirimir cuestiones de trabajo y pilares de nuestro sistema de salud como la dedicación exclusiva».

Explicó que se realizan contratos laborales y de este modo, se favorecen «las empresas privadas de salud».

Por otra parte, especificó que la situación no es excluyente de Pediatría y mencionó al área de Salud Mental que por falta de profesionales solo se aboca a la atención de las urgencias. No se puede realizar un seguimiento o prevención porque están «abocados a atender lo urgente», aclaró.

Finalmente, se aclaró que tal como venía ocurriendo en las semanas anteriores, están garantizadas las guardias, la atención en la sala de internación y control de prematuros. No así la atención primaria o consultas programas.

