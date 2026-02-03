Pablo Cervi oficializó su afiliación a La Libertad Avanza tras su paso por la UCR: «Pertenencia orgánica»

Este martes el senador de Neuquén, Pablo Cervi, oficializó su afiliación a La Libertad Avanza. «Pertenencia orgánica y total a este proyecto que está cambiando la Argentina«, declaró después el ahora ex legislador radical.

La afiliación se dio en un encuentro en el que participaron su compañera de banca y presidente de LLA Neuquén, Nadia Márquez; y la Secretaria General de la Presidencia y presidente del partido, Karina Milei.

Desde el espacio libertario destacaron que se trata de un «paso decisivo en su consolidación institucional».

Además, definieron que con la «dupla Márquez-Cervi afiliada y alineada al 100%, el oficialismo garantiza una representación sólida y sin fisuras en una provincia clave para el desarrollo de Vaca Muerta y la generación de divisas».

Cervi, que dejará de integrar ese grupo de «radicales con pelucas» en el Congreso, declaró tras su afiliación que el compromiso que asumió durante la campaña «se traduce hoy en una pertenencia orgánica y total a este proyecto que está cambiando la Argentina».

Reforma laboral: el respaldo de empresarios y comerciantes de Neuquén

El senador Cervi junto al diputado nacional, Gastón Riesco, mantuvieron un encuentro con autoridades de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN). También estuvo presente Andrés Ros, representante de La Libertad Avanza.

Desde ACIPAN manifestaron su apoyo a la reforma laboral. Manifestaron que se trata de una «herramienta clave para generar empleo genuino, reducir la informalidad y disminuir la litigiosidad».

Por su parte, el representante neuquino de la Cámara Alta sostuvo que sirve para «adaptar las reglas de trabajo a la realidad productiva actual y dejar atrás un sistema que, durante años, desalentó la contratación formal y castigó a quienes apuestan por invertir y crecer».

En ese sentido, Cervi explicó que buscan ordenar un sistema que hoy genera exclusión, donde millones de argentinos permanecen en la informalidad.

“Cuando las reglas son confusas y la litigiosidad es alta, las pymes dudan en tomar personal y se termina perjudicando tanto al trabajador como al empleador», definió.

Durante el encuentro, se analizaron los alcances del proyecto que se debate en el Congreso de la Nación, y los legisladores recogieron inquietudes, aportes y preocupaciones del sector.



Cervi concluyó que la iniciativa fortalece las economías regionales y ratificó que es «a favor del trabajo formal».