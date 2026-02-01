Libertarios de sobra en Neuquén

El verano político en Neuquén encara su segunda mitad con el letargo propio de la temporada, pero encuentra a más de un partido organizando la interna de este año y la definición de quienes tendrán la “lapicera” para marcar el rumbo del 2027.

En el Partido Justicialista, se revelará este miércoles cuántas son las facciones con intenciones de competir en las elecciones de autoridades del 15 de marzo. Por ahora, hay dos casi confirmadas: la de las figuras de siempre, con Oscar Parrilli de armador y que propone unidad y una interna más adelante para elegir las candidaturas del año que viene, y la del dirigente de Uocra, César Godoy, quien busca su revancha tras quedar afuera del armado en las legislativas del año pasado.

La UCR también reactivará sus engranajes este mes, con la asunción de las autoridades que resultaron de la frustrada interna en diciembre. De ese proceso es casi seguro que saldrá ungido como nuevo presidente Juan Peláez, quien mira con expectativas el 2027 mientras coquetea con las “ideas de la libertad” y critica la gestión de su exjefe Rolando Figueroa.

Se empieza a notar un exceso de libertarios en Neuquén, algo que seguramente se explica por el éxito que obtuvo Javier Milei en las elecciones nacionales de octubre.

Por estos días, hay una camada de libertarios outsiders, aglutinados en el partido provincial Cumplir, que busca captar la atención del presidente con posteos que acusan a los libertarios formales, los de La Libertad Avanza, de avalar conductas impropias de la gestión mileísta.

Le advierten sobre apoyos o al menos, falta de críticas, hacia el gobierno de Figueroa, el volumen de su planta de empleados, su gasto en publicidad o el nivel de endeudamiento de la Provincia (aunque sea irrebatiblemente más bajo que el de la gestión anterior).

La pregunta que cabe hacerse es, ¿quiere Milei enfrentarse al gobernador de Neuquén? A juzgar por los esfuerzos que vienen haciendo funcionarios nacionales como Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo por cultivar la relación y acercarlo a un “sí” en el debate de la reforma laboral, no pareciera.

Hay sectores que hasta sospechan de un supuesto acuerdo de convivencia por el cual La Libertad Avanza no jugaría fuerte en la elección a gobernador de 2027 y, en cambio, pondría su energía en algunos municipios que son de su interés, como los que pintaron de violeta en sus redes sociales hace un par de semanas.

Neuquén capital es uno de ellos: el intendente Mariano Gaido tiene el desafío no tan sencillo de imponer un sucesor o sucesora en la próxima contienda y el malestar que generó este verano el abultado aumento de tasas retributivas tampoco colabora.

Los libertarios formales, los outsiders y hasta los satélites como los radicales de Peláez ven ahí una oportunidad de capitalizar el voto de la ciudad más importante de la provincia que ya demostró, en 2023 y en 2025, estar bastante alineada a las ideas mileístas.

El verano político de Neuquén sale de a poco de abajo de las sombrillas y también lo hace el judicial. El viernes, la fiscalía de Delitos Económicos que lidera Pablo Vignaroli sorprendió la realización de nueve allanamientos en el contexto de una investigación por presunta administración fraudulenta de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, cuyo presidente es el adjunto de Uocra, Juan Carlos Levi.

El dirigente, hasta ahora clave en el sistema de apoyos gremiales de Figueroa y quien el mes pasado participó del lanzamiento del programa Habita Neuquén junto al gobernador, estuvo demorado por algunas horas por la policía. “Todos me dicen que esto es una cuestión política”, dijo a este diario, pero aclaró: “No sé ni me interesa saber si alguien me soltó la mano”.