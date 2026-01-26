Karina Maureira destacó que la reforma laboral de Milei le da «previsibilidad a la patronal»

«No es una mala reforma porque necesitábamos reformar, necesitábamos otro esqueleto porque tenemos convenios de la época de 1940, 1976″, afirmó la diputada nacional por la Neuquinidad, Karina Maureira. En diálogo con RIO NEGRO RADIO, aseguró que «las conquistas provinciales no van a sufrir ningún tipo de modificación», pero se mostró dispuesta apoyar otros puntos del proyecto del presidente Javier Milei.

La semana pasada el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, se reunió con el gobernador Rolando Figueroa en Villa La Angostura para negociar los votos que requiere la reforma laboral en el Congreso.

El mandatario tiene dos representantes: Maureira, en Diputados, y Julieta Corroza en el Senado.

«Hay cosas que a mi entender son herramientas fundamentales para aggiornar una reforma laboral, pero eso no significa que estemos todos de acuerdo en todos los puntos», señaló.

Entre los aspectos que valoró positivamente del proyecto mencionó «la previsibilidad que le da a la patronal. El hecho de que alguien, dueño de una empresa, pueda sostenerse a través del tiempo para pagarle a los empleados cuando la empresa quiebra, me parece que es previsible». Esto en alusión al Fondo de Asistencia Laboral para «cubrir» las indemnizaciones.

De todas formas comentó que hay personas que le consultaron detalles acerca de su implementación, por ejemplo si quienes se quieren ir de una empresa, y no son despedidos, pueden acceder a ese fondo. «Eso lo voy a llevar a la comisión, lo vamos a preguntar», dijo.

«Los convenios que hay en Neuquén no se van a tocar, van a seguir existiendo, y no hay problema en ese sentido. Por eso quiero llevar tranquilidad a muchos que rápidamente salen diciendo de todo y no fundamentan por qué desconocen por dentro lo que está pasando», agregó.