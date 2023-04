Padres denuncian que no hay avances en las obras de una escuela en Roca

La empresa debería terminar con la obra en mayo pero no cumplió con los plazos. Foto: Alejandro Carnevale

Esta mañana padres y madres de la Escuela N° 95 de Roca se autoconvocaron sobre calle San Juan casi 25 de mayo, afuera del establecimiento educativo para exigir que se continúe con las refacciones edilicias. «No hay avances, no hay gente trabajando y la empresa nunca se hace presente para poder explicar lo que sucede», expresó una de las madres.

El reclamo que tomó fuerza hace más de un año continúa latente en la comunidad educativa. Tras diversas protestas, finalmente en agosto del 2022 iniciaron las refacciones pero hace una semana las obras se paralizaron y los padres reclamaron el incumplimiento del plazo establecido. Actualmente, una parte de los alumnos asiste a la escuela N°32 y otra a la N°42.

«Dijeron que a principios de mayo la obra iba a estar terminada. La empresa nunca se hizo presente para explicar y hacer evidente las problemáticas que tiene con el gobierno aunque eso no nos interesa. Solo queremos que los chicos vuelvan a su escuela», contó Valeria a diario RÍO NEGRO.

Además de no cumplir con los plazos estipulado, Valería indicó que la empresa presentó informes que no se condicen con la realidad porque «todos los viernes realizan una recorrida por las instalaciones» junto a personal del Consejo Escolar y pueden corroborar el estancamiento. Por otro lado, aseguró que se está evaluando la posibilidad de rescindir en contrato con la entidad.

«Sabemos que todo eso implica una perdida de tiempo importante pero al mismo tiempo el «no hacer» también. Es una falta de respeto hacia todos», aseguró.

La causa está judicializada en el marco de un recurso de amparo que realizaron el año pasado y en este sentido, la mujer detalló que «el año pasado en una audiencia integrantes de la empresa se comprometieron a terminar con la obra los primeros días de mayo» y a la fecha no hay indicios que avalen lo establecido.

«Pedimos una nueva audiencia para que tanto el gobierno como la empresa expliquen por qué estamos a la fecha que estamos y la escuela no está terminada», aseguró y agregó que otro factor que influye en la paralización de la obra es el incumplimiento del pago de los trabajadores.

Una nueva contratación

Fernanda Curuchet, coordinadora del Consejo Escolar aseguró que «las familias tienen acceso a toda la información» que tiene que ver con la obra. Además, remarcó que junto al equipo técnico realizan una un control diario.

«Hace un tiempo que observamos un amesetamiento de la obra. Además, los trabajadores tomaron la decisión de no avanzar por la falta de pago. El jueves y viernes hicieron un abandono de la obra», detalló la funcionaria.

En cuanto a la posibilidad de contratar otra empresa, aseguró que se encuentran en trámites para rescindir el contrato y además, que desde la administración ya «están encaminando un expediente para una nueva contratación».

Por último, Valeria, madre de un alumno aseguró que los padres se manifestarán en las calles para que la sociedad «también tome conciencia de lo que sucede». «Esto es de todos, no solo de la escuela. La educación no pertenece a todos, los derechos de nuestros niños son de todos y no se cumple nada», concloyó.