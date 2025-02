Papa Francisco: “Va a andar bien y sino, irá al cielo y estará mejor”, dijo el padre Canale desde Neuquén

Sin esquivar consultas en un momento tan delicado para la comunidad católica mundial, el sacerdote Diego Canale compartió su mirada sobre la situación del papa Francisco.

Conocido por su labor en el Norte Neuquino, el cura dialogó con Daniela Parra, de RN Radio, para compartir las sensaciones que atraviesan los fieles de parroquias y capillas, tanto aquí en la región, como entre sus colegas patagónicos y también los boneaerenses. “Estamos contentos y tranquilos porque [Francisco] tuvo una buena noche”, dijo, valorando el dato de que lunes y martes pudo empezar a retomar algunas labores desde la misma habitación del centro de salud donde se encuentra internado. “Eso nos da esperanza”, dijo, aunque ocurra dentro del cuadro crítico que atraviesa el sumo pontífice.

Canale recibió la formación de Francisco y ejerció por 10 años en el norte neuquino.

Si bien reconoció que Bergoglio “tiene 88 años, es super débil, es anciano, tiene sus complicaciones respiratorias y que también ha aparecido algo renal”, reivindicó que eso no le impide seguir con una “actividad enorme”. “Ver eso a uno le da aliento y reza para que se pueda recuperar y pueda llevar adelante cosas que él considera que le faltan hacer”, consideró.

Canale, que inició el seminario en 2002 y se ordenó en 2009, contó a Diario RÍO NEGRO que recibió la autorización de Francisco en 2011 para poder iniciar los viajes a Neuquén, específicamente al norte de la provincia, hasta que dio permiso para la estadía por cinco años, plazo que el sacerdote ha ido renovando desde entonces. Durante todo ese período y hasta la actualidad los siguió uniendo el diálogo frecuente y el apoyo en la labor cotidiana.

La opinión desde Neuquén sobre el papa Francisco | “Es un referente” incluso afuera de la iglesia

“En un mundo que apunta a la confrontación, a la división y al descarte con el que piensa diferente, quienes no forman parte de la Iglesia también lo sienten como un referente, porque trae la propuesta de integrar a todos”, sostuvo Canale, aún sabiendo que “eso genera que algunos lo quieran y otros no lo puedan ver ni en figuritas. Por eso, capaz que antes el pedido era ‘Francisco queremos que vengas [a la Argentina]’ y hoy es ‘Diosito, que se quede un poco más’”, manifestó.

Consciente de las reacciones que circulan, afirmó que “es interesante poder descubrir el valor que tiene el Papa y toda la trayectoria que ha tenido (…) así como también la transparencia con la que se ha manejado, algo que ha sido de sus principales preocupaciones”, remarcó.

Conocedor del deseo de Bergoglio por volver a nuestro país, Canale destacó que fue un acto de “entrega” que en 14 años de papado no lo haya hecho, asegurando que fue con la intención de priorizar a los demás, las urgencias y la agenda previa, antes que sus propias necesidades. “Es un hombre de corazón, que no piensa primero en él, sino que piensa en la realidad que están pasando los demás, hay otras realidades”.

La opinión desde Neuquén sobre el papa Francisco | La posibilidad de un sucesor

Ante la consulta de RN Radio, Canale opinó que “para quienes ya pensaban en el cónclave para un reemplazo, es una característica propia de nuestra cultura ansiosa, que no puede vivir el presente y ya estamos pensando permanentemente en el mañana, para seguir pensando en mañana”.

Recordó que desde su asunción, “Francisco ya dejó firmada la autorización para hacer un paso al costado en caso de que su salud le impida continuar, después fue modificando ciertos protocolos y también dejó la puerta abierta con la posibilidad de su renuncia (…) si hoy sigue siendo Papa no es porque quiera conservarse en la vida o en el poder, sino porque le faltan algunos asuntos que ha establecido en su agenda, que quisiera resolver. Es mucho más cómodo dejar de ser Papa que serlo, de eso estoy seguro, pero siempre ha buscado estar al servicio. Hemos visto que tiene que cabeza y que si en algún momento nota que no va más, no va, en eso también hay que confiar en el otro”, concluyó.

Titular de la comunidad en la zona de Alta Barda, donde realiza una importante tarea solidaria para toda la ciudad, Canale comentó que cuando comenzó la situación del papa Francisco se sumaron a las oraciones, aunque entendiendo que no pueden decirle a Dios lo que tiene que hacer. “Damos misa todos los días pidiendo por su vida, no para que se sane, sino agradeciendo y poniendo su vida en manos de Dios”, concluyó.

Escuchá la entrevista de RN Radio acá:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).