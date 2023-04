Para el Día Mundial del Parkinson, se viene un abrazo simbólico al Congreso

Actualmente los tratamientos para el Parkinson, no son curativos. Foto: Gentileza Neuquén Informa

El próximo 11 de abril, a partir de las 16, se realizará un abrazo al Congreso de la Nación en el marco del Día Mundial del Parkinson.





«Convocamos a las personas con Parkinson, familiares, amigos y cuidadores el 11 de abril […] al abrazo simbólico del Congreso de la Nación solicitando el urgente tratamiento y aprobación de las leyes que se presentaron oportunamente, que son de vital importancia para que las personas con Enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas crónicas puedan tener una mejor calidad de vida», explicaron en un comunicado de la Red Argentina de Parkinson.

En la convocatoria, describieron que «las personas con Enfermedad de Parkinson sabemos por lo que pasamos actualmente: tenemos falta de neurólogos en varias ciudades y pueblos de nuestro país, y mayor falta aún de especialistas en movimientos anormales, que son los indicados para tratar pacientes con Parkinson».

Al mismo tiempo, aseguraron que «tenemos en el interior del país una cantidad de personas sin diagnóstico, sin tratamientos, sin medicamentos y totalmente a la deriva. Por su parte, donde hay profesionales especialistas para tratar el Parkinson (en las grandes ciudades) nos encontramos con que no trabajan con obras sociales, y su consulta escapa económicamente y geográficamente a la posibilidad de la mayoría». No solo eso, sino que indicaron que «esto no ocurre solamente con pacientes con Parkinson, ocurre con la mayoría de las enfermedades neurológicas, llámese Ela, Epilepsia, Alzheimer y otras».





La realidad marca que la multiplicidad de síntomas del Parkinson causa que el paciente deambule por distintos consultorios, clínicas, sanatorios y hospitales para poder conseguir un turno de cada especialista: neurólogo, cardiólogo, traumatólogo, fonoaudiólogo, gastroenterólogo y otros. Todo esto, además, con la intención de calmar un poco su padecimiento, «porque todos sabemos que los medicamentos y tratamientos son paliativos y compensatorios pero que no curan la Enfemedad de Parkinson, y otros directamente están en etapa de experimentación», marcaron.

En este contexto es que se llevará adelante el abrazo simbólico al Congreso, y desde la región invitaron también a sumarse al grupo de Facebook «Parkinson Alto Valle», para compartir charlas y contactos.