Para la NASA, las actividades humanas son la causa del actual calentamiento global, no los cambios en la órbita de la Tierra

“La NASA admite que el cambio climático se debe a los cambios en la órbita solar de la Tierra, no al ser humano ni a los combustibles”, aseguran posteos virales que circulan en redes sociales. Sin embargo, esto es falso. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) no admitió que la causa de la crisis climática sean los cambios de la órbita solar de la Tierra e, incluso, salió a desmentir estos argumentos: “El Sol puede influir en el clima de la Tierra, pero no es responsable de la tendencia al calentamiento que hemos visto en las últimas décadas”.

Una de las tácticas de la desinformación climática, es utilizar una voz autorizada como la NASA para supuestamente afirmar algo que la agencia nunca dijo, como contamos en esta nota.

Asimismo, los argumentos que se utilizan en estas publicaciones son engañosos porque parcializan teorías científicas para justificar su narrativa principal: que el cambio climático es “algo natural” y no consecuencia de las actividades humanas. La evidencia científica es clara: los gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles son la causa principal de la actual crisis climática.

Qué dicen las publicaciones desinformantes

Los posteos fueron compartidos por actores desinformantes como el sitio web “Tierra pura” y el canal de Telegram “Noticias Rafapal”, quienes durante la pandemia difundieron en forma sistemática información falsa sobre la COVID-19. Algunos reproducen en español una desinformación que circuló originalmente en 2019 en inglés y que fue verificada por otros sitios de fact-checking (ver acá y acá).

Las publicaciones señalan que hace 23 años la NASA supuestamente publicó un informe en el que aseguraba que la Tierra se estaba acercando al Sol por el propio movimiento de nuestro planeta y que por esto se estaba calentando. Como toda teoría conspirativa, se afirma que se oculta esta información, en este caso porque la agencia aeroespacial buscaría apoyar la agenda de “izquierdistas desquiciados y obsesionados con el clima”.

La propia NASA salió a desmentir dicha afirmación a través de un comunicado: “El Sol puede influir en el clima de la Tierra, pero no es responsable de la tendencia de calentamiento que hemos visto en las últimas décadas. El Sol es un proveedor de vida; ayuda a mantener el planeta lo suficientemente cálido para que sobrevivamos”.

Y agregó: “Sabemos que cambios sutiles en la órbita de la Tierra alrededor del Sol son responsables de las épocas glaciares. Pero el calentamiento que hemos visto en las últimas décadas es demasiado rápido para estar relacionado con cambios en la órbita de la Tierra y demasiado grande para ser causado por la actividad solar”.

La propia NASA en su web tiene un apartado dedicado a «las causas del cambio climático», donde señala a los gases de efecto invernadero procedente de la quema de combustibles fósiles para las actividades humanas como la causa principal de la actual crisis climática.

Los cambios en la órbita de la Tierra

Si bien las publicaciones desinformantes mienten desde un inicio al afirmar que la NASA afirmó algo que jamás dijo, también desarrollan su argumento a partir de una teoría validada por la comunidad científica. Sin embargo, utilizan partes de esta teoría y dejan de lado un aspecto fundamental de ella, una táctica engañosa habitual de las narrativas desinformantes.

Se trata de la teoría o los ciclos de Milanković. Fueron una serie de cálculos desarrollados por el ingeniero civil, matemático y astrónomo austrohúngaro Milutín Milanković en 1941. Con ellos, este célebre científico probó cómo existen factores externos a la Tierra que influyen en su temperatura, y por ende, también en su clima.

La teoría correlaciona la sucesión de glaciaciones y períodos interglaciales con los cambios en la órbita terrestre, ya que la variación en la radiación solar causada por la mayor o menor cercanía al Sol incide en la temperatura de la Tierra, causando en el pasado cambios en el clima. Milanković explica que estos cambios se deben al movimiento cíclico de la posición de nuestro planeta con respecto al Sol.

La órbita de la Tierra es elíptica, no circular, parecida a una pelota de rugby. Esto lleva a períodos en que está más cerca del Sol (perihelio) y otros más lejos (afelio). Con el tiempo, la órbita cambia, resultando en momentos de mayor cercanía o lejanía solar. Milanković atribuye glaciaciones e interglaciaciones a esta «excentricidad» orbital, influyendo en el clima a largo plazo.

Por otro lado, esta teoría también destaca que existen otros 2 movimientos que influyen en la temperatura y clima terrestre. Uno es la oblicuidad, o el cambio en la inclinación de la Tierra y el otro es la precesión, que es un movimiento que los expertos comparan con el tambaleo de un trompo cuando pierde velocidad.

La conclusión general es que si cambia la inclinación y posición del planeta con respecto al Sol o a la luz que recibe, también aparecen cambios en la atmósfera. Sin embargo, esta teoría no explica por qué se ha calentado tanto nuestro planeta durante los últimos 150 años.

“No se explica que el alza en la temperatura sea por estar más cerca del Sol. No existe evidencia en los últimos 100 mil años de que nos estemos acercando”, explicó a Chequeado Pedro José Depetris, investigador emérito del Conicet y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Y agregó: “Con números gruesos, la Tierra tardaría más o menos 400 mil años en calentarse debido a su acercamiento con el Sol. Pero también tendrían que transcurrir 40 mil años si se debiera a un cambio en la oblicuidad y 2500 si fuese un cambio en su precesión”.

Cómo sabemos que los cambios en la órbita terrestre no son la causa de la actual crisis climática

Una de las pruebas irrefutables que nos dice que el Sol no está causando el calentamiento global proviene de observar la cantidad de energía solar que llega a la parte superior de la atmósfera. “Desde 1978, los científicos han estado rastreando esto utilizando sensores en satélites, que nos dicen que no ha habido una tendencia al alza en la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta”, sostuvo la NASA.

Otra evidencia que la agencia espacial estadounidense destaca es que sólo las capas más bajas de la atmósfera son las que se han calentado: “Si el Sol fuera responsable del calentamiento global, esperaríamos ver calentamiento en todas las capas de la atmósfera, desde la superficie hasta la atmósfera superior (estratósfera). Pero lo que observamos en realidad es un calentamiento en la superficie y un enfriamiento en la estratósfera”.

Pero, ¿cómo podemos estar seguros que son las actividades humanas las que generan este calentamiento?

El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, explicó a Chequeado que hay pruebas indirectas y directas. “Dentro de las indirectas está el registro histórico. Se puede contar el número de ferrocarriles, industrias de carbón, petróleo y gas que han existido. Y de forma directa se hacen mediciones en testigos de hielo”, sostuvo el investigador.

Los ”testigos” son pedazos de hielo que tienen atrapadas burbujas de aire en tiempos pasados. Lo que los especialistas hacen es ir a un sitio donde haya glaciares. Allí toman muestras de diferentes capas del hielo. Cuanto más profundo es el hielo más antiguo será el aire. Después analizan esto en el laboratorio y determinan qué gases hay en cada capa de hielo. De esta forma se ha vinculado la actividad industrial con el aumento de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, y también con el calentamiento de la Tierra.

El investigador David Keeling comenzó a medir el CO2 en la atmósfera en 1959 y los datos obtenidos corresponden con las conclusiones alcanzadas a partir de estudiar el hielo. Según el Observatorio de Mauna Loa, en Hawai, en aquella época había 315,98 partes por millón de este gas en la atmósfera y hoy hay más de 418,56. Actualmente, China (27%), Estados Unidos (15%) , la Unión Europea (9,8%), India (6,8%) y Rusia (4,7%) son los principales emisores de gases de efecto invernadero.

Tanto la NASA como los científicos consultados coinciden en que los ciclos de Milanković no tienen vínculo alguno con el calentamiento terrestre. En lo que sí hay consenso en la comunidad científica es que la industrialización ha generado un aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera y que esto, a su vez, promueve la actual crisis climática.

