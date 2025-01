Parallols, el orfebre de renombre internacional, llega a Bariloche: «Es la única ciudad donde hacen política en contra de Roca»

Juan Carlos Pallarols transita sus 82 años y se define como la sexta generación de orfebres. Sus hijos y nietos ha seguido su mismo camino. Y todo parece indicar que así también lo harán sus bisnietos.

Este reconocido platero es reconocido por elaborar los bastones de mando de varios presidentes argentinos, le fueron encargados regalos oficiales por parte de distintos mandatarios y hasta los cálices papales. En junio de 1982 realizó el cáliz con el que Juan Pablo II encabezó la Misa por la Paz en Buenos Aires, en plena Guerra de Malvinas.

También elaboró una rosa forjada y cincelada en plata, con un pimpollo bañado en oro, en homenaje a Lady Di, la princesa de Gales. En el tallo se grabó la leyenda Goodbye England’s Rose 31-8-97. Esta pieza fue solicitada por un grupo de amigos de la familia Spencer y hoy se puede ver en el cementerio donde descansan sus restos.

A lo largo de su carrera -que comenzó con tan solo 11 años-, Pallarols infinidad de piezas de gran valor estético e histórico.

Su agenda inmediata incluye un viaje a Estados Unidos por estos días para entregar un «libro de plata» de Juan Manuel Fangio a un museo que exhibe 200 autos, entre los cuales hay 4 que pertenecieron al piloto de automovilismo argentino. «Ese libro de plata servirá para guardar el libro original de Fangio que le hicieron en Alemania y tiene impresas las cinco carreras del mundo que ganó», dijo Pallarols a RIO NEGRO, en relación al trabajo que le demandó casi un año de su tiempo.

A su regreso de Estados Unidos, tiene previsto un viaje a Bariloche a fin de restaurar el monumento que inmortalizó al expresidente y líder de la Campaña del Desierto, Julio Argentino Roca, en el Centro Cívico y que fue blanco de todo tipo de escraches en los últimos años. Este trabajo está proyectado para marzo y el artesano consideró que apenas le llevará «un par de días».

«Hablamos de una obra de mucho valor histórico y artístico. Todavía no vi en qué condiciones está, pero hay que rellenar la parte que le han sacado con una sierra, retocarla como si nunca hubiese pasado nada y que no surjan diferencias de material en cuanto al color y la calidad», explicó Pallarols. Y continuó: «Es muy grave lo que hicieron. Menos mal que no llegaron a cortar el monumento del todo. El monumento pesa como 2.000 kilos. Hubiera sido irrecuperable. No entiendo por qué tanta bronca».

Pallarols entendió que a Roca «le debemos nueve provincias. Con su política y su trabajo consiguió que esas provincias sean argentinas. ¿Qué hizo de malo?, ¿engrandecer el país?, ¿hacerlo más poderoso?». Los que están en contar de Roca están en contra de nuestra nación. Bariloche es la única ciudad donde hacen política en contra de Roca«.

Por otro lado, valoró el vallado de los monumentos a fin de impedir que «la gente se suba y los estropeen».

Estos «reclamos contra el arte», reconoció, también se han generado en otros rincones del mundo. Puso como ejemplo el atentado perpetrado contra La Piedad, de Miguel Ángel, en 1972. Durante una visita a la basílica de San Pedro en el Vaticano, un turista atacó la escultura con un martillo. «O cuando le tiraron pintura a La Giaconda. Hay que tener mucho odio para destruir una obra de arte. Un monumento se planta en un lugar y no se lo mueve. Roca, San Martín y Sarmiento son los únicos próceres de Argentina que he visto en ciudades como París, Boston o Nueva York, con soberbios monumentos. Es arte hecho por artistas. En mi caso no tengo partidismo por un lado ni por el otro en Argentina: no soy ni peronista ni radical. Me he dedicado a hacer cosas que me pedían», comentó.

Sexta generación de orfebres

«Nos hemos pasado este oficio de padres a hijos, con herramientas y el taller. Y la pasión se ha mantenido intacta», confió Pallarols. En su caso, recordó, lo aprendió jugando con su abuelo. «Yo hacía mis juguetes con el material le sobraba a mi abuelo en el taller. Hoy tengo suerte: el que trabaja en lo que le gusta, está todo el año de vacaciones«, mencionó.

Pallarols nació en Lomas de Zamora, pero la mayor parte de su vida transcurrió en San Telmo. Hoy, desde el balcón de su casa, puede ver un mural de 14 metros de altura en homenaje a su trayectoria en una de las paredes de un hospital. Esta obra fue definida por un grupo de vecinos del tradicional barrio porteño y llevada adelante por jóvenes muralistas.

«Con cinco años, empecé a cincelar unas florcitas. Y a los 11 me hice cargo del taller cuando mi papá enfermó y lo tuve que reemplazar. El primer trabajo lo hice bajo la dirección de mi papá y fueron unas coronas y un cetro para la Virgen María Auxiliadora en un pueblo de Córdoba que todavía está. Nunca trabajé tanto en mi vida como hasta los 18 años», afirmó.

Definió su oficio como «apasionante» y recalcó que el trabajo que «más lleva en su corazón» son los bastones de mando de los presidentes.

Allá por 1932, los bastones debían ser de madera de caña de malaca barnizada, la empuñadura debía ser de oro de 18 quilates y tenían el escudo nacional esmaltado. La longitud total dependía de la altura del mandatario. A partir de 1983, Pallarols se hizo cargo y puso en marcha un cambio para que el bastón tuviera una impronta argentina. «No iba a hacer el mismo bastón que se hacía desde 1932, diseñado por un dictador para otro (en relación a José Uriburu y Agustín Justo). Propuse madera de urunday por su calidad y cualidades y hacerlo solo de plata, con 24 cardos que simbolicen cada provincia y tres pimpolos como homenja a las Islas del Atlántico Sur«, describió.

«Comparto este trabajo -agregó- con el pueblo argentino recorriendo todas las provincias para que la gente pueda escribirle un mensaje al futuro presidente. Cada cuatro años, me tomo un año sabático para recorrer todo el país».