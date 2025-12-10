Pareja de jubilados desaparecidos en Chubut: ofrecen millonaria recompensa por datos de su paradero

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa millonaria para quien aporte datos específicos del paradero de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados que desapareció a mediados de octubre en la provincia de Chubut.

La pareja fue vista por última vez el 11 de octubre en el barrio Ciudadela, Comodoro Rivadavia. Ambos viajaban en una camioneta Toyota Hilux con destino a Camarones, Chubut.

La camioneta fue encontrada varada en el barro, sin señales de los ocupantes.

Tras el anuncio de los familiares de la desaparición de Morales y Kreder, la camioneta fue encontrada a seis kilómetros de la costa, cerca de la Ruta N° 3. El vehículo estaba sin signos de forcejeo, cerrado, sin ocupantes y con las pertenencias de la pareja dentro.

La Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó la cartera de seguridad, donde se ofrece la suma de $5.000.000 de pesos de recompensa para quien brinde información clave sobre el paradero de los jubilados. Por su parte, el personal de investigación trabaja en hallar a la pareja y gestionar posibles hipótesis de lo sucedido.

Según informaron desde las investigaciones, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53. Momentos antes de la desaparición de la pareja.

Pareja de jubilados desaparecidos en Chubut: la información sobre su búsqueda

Alberto Pedro Kreder posee las siguientes características físicas: contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello lacio, corto de color castaño oscuro y ojos color verdes.

Juana Inés Morales posee las siguientes características físicas: contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello largo hasta los hombros color castaño oscuro, ondulado y con flequillo.

El Ministerio de Defensa comunicó que: “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”.