Gran derrumbe de acantilados en Las Grutas: piden a turistas extremar precauciones y mantener distancia

Se acercan los días lindos para ir a la playa y con ello también llegan las advertencias para evitar zonas peligrosas. Esta semana en Las Grutas se registró un gran derrumbe de acantilados, si bien no hubo personas heridas, las autoridades recordaron la importancia de mantener la distancia para no correr riesgo.

El hecho se registró el lunes en la zona comprendida entre la bajada de Los Acantilados y la Rinconada, según la información brindada por el sitio local Informativo Hoy. El derrumbe ocurrió justo en un día de mucho calor por lo que varios turistas fueron testigos del hecho, aunque ninguno resultó herido.

Si bien el municipio había iniciado un operativo de derrumbe controlado para evitar este tipo de accidentes, se cree que las mareas extraordinarias registradas durante el fin de semana fueron un factor clave para debilitar las rocas y ocasionar el desprendimiento.

El reciente derrumbe reactivó las advertencias por parte de las autoridades a los turistas para extremar medidas de precaución y mantener distancia. En este sentido recomendaron:

No asomarse al borde de los acantilados o al pie de los mismos.

Si caminás por la playa mantené una distancia prudente.

Respetá las indicaciones y/o delimitaciones de Guardavidas y Guardas Ambientales.

Por qué se producen los derrumbes de acantilados en Las Grutas

Federico Ignacio Isla, investigador superior del Conicet y presidente de la Red Latinoamericana de Erosión Costera, había explicado en una anterior nota publicada por Diario RÍO NEGRO que los derrumbes son fenómenos naturales frecuentes para la zona.

«Los derrumbes son comunes. No tanto en Las Grutas porque los acantilados son bajos, pero en la zona de Bahía Creek o la Lobería, son más altos y ahí sí tenemos derrumbes muy grandes. Es un proceso natural«, describió Isla.

Dijo que se producen cada vez que hay viento persistente del sur que coincide con la pleamar, la marea alta. Recordó que, en julio del 2009 le escribieron de Las Grutas para consultarlo porque «se habían quedado sin arena». «Afortunadamente la arena no se fue a mucha profundidad y, en primavera la playa llegó a recuperarse», dijo. Señaló que «el problema de Las Grutas es que está orientada hacia el sur y cuando se registran 18 horas con viento del sur, hay oleaje que, a la vez, si se da con pleamar, rompe contra la base de los acantilados″.