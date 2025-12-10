Bonar 2029N: el plan de Luis Caputo para conseguir 1.000 millones dólares con una tasa menor al 9%

El Gobierno de Javier Milei regresará al mercado de deuda en dólares este miércoles 10. Para una mejor administración en la demanda de colocación, el ministro de Economía, Luis Caputo autorizó a las aseguradoras a movilizarse con cauciones bursátiles.

Caputo informó que la medida es necesaria para conseguir el monto objetivo de US$1.000 millones. Esta medida contará con una tasa menor al 9% y ofrecerá un bono con un cupón del 6,5% anual y vencimiento en 2029.

La medida estuvo presente en la Resolución 668/2025 emitida en el Boletín Oficial, en el cual se menciona: “las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán celebrar operaciones de caución bursátil denominada en moneda extranjera, utilizando títulos públicos en cartera, siempre y cuando el producido sea utilizado exclusivamente para la adquisición en licitación primaria de títulos públicos soberanos denominados en moneda extranjera”.

Bajo esta normativa, se especula que el Gobierno Nacional regrese al mercado voluntario de crédito internacional. El último registro data del 2018 tras la última emisión de deuda en dólares.

El objetivo será obtener fondos para afrontar todos los pagos registrados de enero, acumulados en US$ 4.300 millones. “La medida luce orientada a que compañías de seguro puedan demandar el nuevo Bonar”, mencionó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, compañía especializada en intermediación bursátil, fondos comunes de inversión, estructuración y emisión de deuda.

Luis Caputo prepara el regreso al mercado de deuda en dólares: la opinión dentro del mercado

El ministro de Economía brindó su opinión sobre el regreso al mercado por parte del Gobierno Nacional. Ante el objetivo de obtener US$1.000 millones para sustentar los gastos, afirmó que ve con buenos ojos el avance económico del país: “Argentina tiene un potencial de comprimir enormemente el riesgo país” destacó.

Desde la postura de los bancos y miembros inversores, afirmaron que Caputo cuenta con chances de realizar un movimiento beneficioso: “El monto es viable. Y sobre la tasa, yo creo que buscarán que corte por debajo de 10% intentando anclar expectativas. Si bien por curva debería rendir dos dígitos, creo que puede cortar en el rango 9-10%” afirmó el economista jefe de Grupo SBS Juan Manuel Franco.

Max Capital, una empresa argentina de servicios financieros líder en el mercado de capitales, analizó la medida del Gobierno y analizaron que: “Dada la estructura de probabilidades de default de la curva de bonos en dólares, y luego de ajustar por ley local, valuamos el bono en 86,7 millones de dólares, un YTM de 10,7%”. También mencionaron que el Gobierno podría considerar beneficios regulatorios para inversores locales con el fin de aumentar la demanda y reducir los rendimientos.