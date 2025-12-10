Desaparición de Sergio Ávalos: la nueva ministra de Seguridad aumentó la recompensa

En una de sus primeras resoluciones como ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva aumentó a 5 millones de pesos la recompensa para quienes «brinden datos útiles que sirvan para lograr dar con el paradero de Sergio Daniel Ávalos», el estudiante de Picún Leufú que fue desaparecido en Neuquén el 14 de junio del 2003.

El juez federal Gustavo Villanueva, quien investiga la desaparición forzada y procesó a un grupo de sospechosos, había pedido el 2 de septiembre que se incremente el monto de la recompensa. La última actualización fue en 2023, a 4 millones.

La resolución 1369/2025 de Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich en esa cartera, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Señala que Sergio «fue visto por última vez en la madrugada del 14 de junio de 2003 en el interior del local bailable «El Fuerte» (en esa época se llamaba Las Palmas), ubicado en la ciudad de Neuquén, donde había concurrido con amigos».

«Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas» y el pago «será realizado en este Ministerio» cuando se verifique la calidad de los datos aportados.

La investigación federal

El juez federal Villanueva investiga el delito de desaparición forzada de personas, en perjuicio del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, previsto en el art.142 ter del Código Penal que reprime «al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona».

Al momento de determinar la participación de los imputados en el suceso, «entendió que algunos de ellos carecían de poder de decisión sobre la comisión de la desaparición, pero todos ellos decidieron mantener silencio sobre lo que verdaderamente ocurrió esa madrugada en que desapareció Ávalos adentro del local bailable».

Tras 22 años, el juez federal tiene una hipótesis sobre lo que pasó esa noche: militares y policías encargados de la seguridad de Las Palmas, junto a los empleados, lo retuvieron en el lugar y lo trasladaron para su ocultamiento. Conservan desde entonces un «pacto de silencio».

La lista de involucrados

Quienes están con el procesamiento sin prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal de Roca son:

Patricio Raúl Sesnich , mecánico dental, empleado y comerciante, encargado del boliche Las Palmas.

, mecánico dental, empleado y comerciante, encargado del boliche Las Palmas. Osvaldo Daniel Carracedo , Suboficial Mayor Conductor Motorista del Ejército Argentino (retirado).

, Suboficial Mayor Conductor Motorista del Ejército Argentino (retirado). Roberto Alejandro Costa , Suboficial Principal del Ejército Argentino (retirado).

, Suboficial Principal del Ejército Argentino (retirado). María Alejandra Siboldi , Sargento Ayudante del Ejército Argentino.

, Sargento Ayudante del Ejército Argentino. Irene Esther Fuentes, Sargento Primero policía de Neuquén.

Sargento Primero policía de Neuquén. Juan Darío Arévalo Smith, Comisario Inspector de la Policía de Neuquén.

Comisario Inspector de la Policía de Neuquén. José Luis Flores, Comisario Mayor policía de Neuquén.

Comisario Mayor policía de Neuquén. Alfredo Humberto Cortínez, Comisario Inspector de la Policía de Neuquén.

Comisario Inspector de la Policía de Neuquén. Pedro José Sepúlveda Palacios, empleado.

empleado. Eugenio Alejandro Tarifeño, jubilado.

jubilado. Rubén Ángel Ferreyra, Oficial Inspector policía.

En cambio, la lista de desprocesados la integran:

Pedro Raúl Nardanone , jubilado, dueño del boliche Las Palmas.

, jubilado, dueño del boliche Las Palmas. Diego Alberto Herman , Sargento Ayudante del Ejército Argentino.

, Sargento Ayudante del Ejército Argentino. Cristian Rubén Cepeda , Técnico Geomático de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

, Técnico Geomático de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Rubén Gustavo Escobar , Comisario Mayor de la Policía de Neuquén.

, Comisario Mayor de la Policía de Neuquén. Pablo Martín Fantón, Oficial Principal policía de Neuquén.

Oficial Principal policía de Neuquén. María Teresa Monsalve , mandataria del automotor.

, mandataria del automotor. Ítalo Edgardo Soto , ocupación trabajos en la construcción.

, ocupación trabajos en la construcción. Pedro Ángel Pacheco, trabajador de la construcción.



El abogado querellante Leandro Aparicio afirmó que «para procesarlos y meterlos presos a perpetua no necesitamos probar qué es lo que hicieron con Sergio, ni donde está su cuerpo».

Opinó que el rumbo de la investigación habría sido distinto si desde un principio se habría detenido a las personas involucradas directa o indirectamente en la desaparición del estudiante universitario. «Creo que si hubieran detenido a todas esas personas, alguna habría dicho donde está«, señaló en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO cuando se conocieron los procesamientos, en julio.

El estado de la causa, hoy

Fuentes de la justicia federal informaron que la fiscalía y la querella apelaron los desprocesamientos, mientras que las defensas hicieron lo propio con los procesamientos. En todos los casos, la Cámara Federal de Roca rechazó los escritos.

Debido a ello, las partes presentaron sendos recursos de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal que todavía no se pronunció.

Ese tribunal debe decidir primero si acepta la queja, y luego ingresará -o no- al fondo del las impugnaciones.