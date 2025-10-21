Pareja desaparecida en Chubut: hallaron la camioneta con objetos intactos y buscan nuevas pruebas

Tras sacar la camioneta del lodazal, los investigadores encontraron todos los objetos de valor. Foto: gentileza TN.

Las autoridades iniciaron la revisión detallada de la camioneta de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja de jubilados desaparecida hace una semana en Chubut. Tras sacar el vehículo del lodazal, los investigadores realizaron una inspección detallada y revelaron qué se encontraba en su interior.

El equipo de rescate logró poner en marcha la camioneta luego de cargar la batería y hacer una copia de la llave, permitiendo que el vehículo fuera retirado del lodo poco después de las 16. Para moverlo, fue necesario el esfuerzo de tres camionetas que lo remolcaron hasta una zona segura, informó TN.

Qué había dentro de la camioneta de la pareja desaparecida

Según los investigadores, todos los objetos de valor permanecen intactos y el vehículo no muestra signos de vandalismo. Dentro de la camioneta se encontraron:

Ropa

Una pava y un termo

Una botella de agua

Pan de molde

Un encendedor

Un bidón de combustible

Lo único que falta son los celulares de los desaparecidos, un detalle que preocupa a la familia y que podría aportar información clave sobre el caso.

Pareja desaparecida en Chubut: la palabra de la familia

Gabriela Kreder, hija de Pedro, expresó a TN que la familia aún desconoce lo que ocurrió con sus padres y sospecha que podría haber un tercero involucrado en la desaparición. «Empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación porque, claramente, mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta», afirmó.

La hija agregó que solicitará a las autoridades que registren la camioneta detalladamente para levantar cualquier prueba que pueda indicar la intervención de otra persona.

Mientras tanto, la búsqueda de la pareja continúa en la región de Chubut. El hallazgo de la camioneta y la información obtenida de su interior aportan nuevas pistas que los investigadores analizarán con atención para avanzar en el caso.