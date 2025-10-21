ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Pareja desaparecida en Chubut: hallaron la camioneta con objetos intactos y buscan nuevas pruebas

El vehículo fue rescatado con ayuda de varias camionetas y revisado por la familia y la policía para buscar pistas sobre la desaparición.

Redacción

Por Redacción

Tras sacar la camioneta del lodazal, los investigadores encontraron todos los objetos de valor. Foto: gentileza TN.

Tras sacar la camioneta del lodazal, los investigadores encontraron todos los objetos de valor. Foto: gentileza TN.

Las autoridades iniciaron la revisión detallada de la camioneta de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja de jubilados desaparecida hace una semana en Chubut. Tras sacar el vehículo del lodazal, los investigadores realizaron una inspección detallada y revelaron qué se encontraba en su interior.

El equipo de rescate logró poner en marcha la camioneta luego de cargar la batería y hacer una copia de la llave, permitiendo que el vehículo fuera retirado del lodo poco después de las 16. Para moverlo, fue necesario el esfuerzo de tres camionetas que lo remolcaron hasta una zona segura, informó TN.

Qué había dentro de la camioneta de la pareja desaparecida

Según los investigadores, todos los objetos de valor permanecen intactos y el vehículo no muestra signos de vandalismo. Dentro de la camioneta se encontraron:

  • Ropa
  • Una pava y un termo
  • Una botella de agua
  • Pan de molde
  • Un encendedor
  • Un bidón de combustible

Lo único que falta son los celulares de los desaparecidos, un detalle que preocupa a la familia y que podría aportar información clave sobre el caso.

Pareja desaparecida en Chubut: la palabra de la familia

Gabriela Kreder, hija de Pedro, expresó a TN que la familia aún desconoce lo que ocurrió con sus padres y sospecha que podría haber un tercero involucrado en la desaparición. «Empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación porque, claramente, mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta», afirmó.

La hija agregó que solicitará a las autoridades que registren la camioneta detalladamente para levantar cualquier prueba que pueda indicar la intervención de otra persona.

Mientras tanto, la búsqueda de la pareja continúa en la región de Chubut. El hallazgo de la camioneta y la información obtenida de su interior aportan nuevas pistas que los investigadores analizarán con atención para avanzar en el caso.


Temas

Chubut

Desaparición de persona

Las autoridades iniciaron la revisión detallada de la camioneta de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja de jubilados desaparecida hace una semana en Chubut. Tras sacar el vehículo del lodazal, los investigadores realizaron una inspección detallada y revelaron qué se encontraba en su interior.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios