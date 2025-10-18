Pareja desaparecida en Chubut: qué hipótesis surgió tras el hallazgo de su camioneta «en el medio de la nada»

Crece el misterio por Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja de jubilados desaparecida hace una semana en Chubut. El último registro de ambos fue el pasado sábado 11 de octubre, cuando se retiraban en su camioneta de su domicilio en Comodoro Rivadavia. El vehículo fue hallado este viernes sin ningún tipo de rastro.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, indicó que la Toyota Hilux en la que fueron vistos fue localizada en horas de la tarde en cercanías de Playa Visser.

En contacto con Diario Jornada, Cocha resaltó que el vehículo estaba muy alejado de la costa y también de la Ruta 1: “Estaban en el medio de la nada”.

En este sentido, informó que el vehículo estaba encajado en el barro y con sus cuatro puertas cerrada con llave.

En los alrededores de la camioneta encontraron registros de que intentó salir sin éxito del sector empantanado, ya que sobre las puertas quedaron marcas de una lucha infructuosa.

Por este motivo, y si bien rige un fuerte hermetismo sobre la investigación de su paradero, una de las hipótesis es que Juana y Pedro hayan salido por su cuenta a buscar ayuda tras quedarse estancados.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Juana Inés Morales de 69 años y Pedro Alberto Kreder de 79.



Cuál fue el último registro de la pareja de jubilados desaparecida en Chubut

Según informó el jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, subcomisario Patricio Fabián Rojas, ambos fueron vistos por última vez saliendo de su domicilio el pasado 11 de octubre a las 09:31.

A través de las imágenes que juntó la investigación, después fueron vistos sobre la rotonda de las rutas 3 y 39, y luego prosiguieron hacia el Aeropuerto. Finalmente, a las 09:50, los vieron sobre la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova.

La Policía de Chubut informó que se amplió la zona de rastrillaje de búsqueda y se sumó personal para rastrillar por tierra, aire y agua.

A primeras horas de la mañana se incorporaron al operativo una camioneta con tres empleados y drones pertenecientes a Protección Ciudadana, los cuales partieron desde Rawson hacia Camarones. Desde allí, realizarán un recorrido por Ruta Provincial N°1 con destino a Caleta Córdova.

Asimismo, Rojas indicó que el Aeroclub colaboró con dos aeronaves, las cuales se utilizan para sobrevolar la zona de rastrillaje.

Mientras tanto, solicitaron a Prefectura Naval que extienda la búsqueda por la costa comprendida entre Caleta Córdova y Rancho Visser.

La zona está señalada no solo por los registros fílmicos, sino también por los movimientos que detectaron en la antena de celular perteneciente a Morales.