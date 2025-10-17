Misterio en Chubut: Hallaron sin rastros la camioneta de la pareja que desapareció hace una semana

La localidad de Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada por una pareja que fue reportada como desaparecida desde hace una semana. El pasado sábado, las cámaras de seguridad captaron su vehículo, pero el mismo fue hallado este viernes sin rastros.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Juana Inés Morales de 69 años y Pedro Alberto Kreder de 79.

Según informó el jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, subcomisario Patricio Fabián Rojas, ambos fueron vistos por última vez saliendo de su domicilio el pasado 11 de octubre a las 09:31.

A través de las imágenes que juntó la investigación, después fueron vistos sobre la rotonda de las rutas 3 y 39, y luego prosiguieron hacia el Aeropuerto. Finalmente, a las 09:50, los vieron sobre la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova.

Las hijas de la mujer difundieron los datos de la camioneta de la Toyota Hilux en la que circulaban, y Diario Jornada informó que la misma fue localizada este viernes a la tarde cerca de la zona de Rocas Coloradas, pero sin rastros de ambos.

Foto: Gentileza Diario Jornada.

Intensifican la búsqueda por la pareja desaparecida en Chubut

La Policía de Chubut informó que se amplió la zona de rastrillaje de búsqueda y se sumó personal para rastrillar por tierra, aire y agua.

A primeras horas de la mañana se incorporaron al operativo una camioneta con tres empleados y drones pertenecientes a Protección Ciudadana, los cuales partieron desde Rawson hacia Camarones. Desde allí, realizarán un recorrido por Ruta Provincial N°1 con destino a Caleta Córdova.

Foto: Gentileza Policía de Chubut.

Asimismo, Rojas indicó que el Aeroclub colaboró con dos aeronaves, las cuales se utilizan para sobrevolar la zona de rastrillaje.

Mientras tanto, solicitaron a Prefectura Naval que extienda la búsqueda por la costa comprendida entre Caleta Córdova y Rancho Visser.

La zona está señalada no solo por los registros fílmicos, sino también por los movimientos que detectaron en la antena de celular perteneciente a Morales.