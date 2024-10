Cómo es el paro universitario, este jueves en Neuquén y Río Negro: qué se sabe de la marcha a los puentes

Este miércoles 17 de octubre comenzó un paro nacional de docentes y nodocentes en las universidades de todo el país, convocado por el Frente Sindical Universitario, respaldado por todas las federaciones universitarias. En la Universidad del Comahue y de Río Negro, no hay clases. Cómo siguen las medidas.

Comenzó el paro universitario en Neuquén y Río Negro: qué días habrá clases afectadas

La medida surgió respuesta al ajuste salarial y presupuestario impuesto por el gobierno de Javier Milei, que afecta gravemente al sistema educativo superior. La protesta se desarrollará en dos etapas: el primer paro será de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que del 21 al 26 de octubre habrá una semana de paro con actividades de visibilización en defensa de la universidad pública.

El paro del 17 de octubre será solo el inicio de una semana de lucha que incluirá, según Silvia Brouchoud, secretaria general de Adunc, actividades de visibilización como clases públicas y movilizaciones. «El lunes 21 y martes 22 apostamos a un paro total de actividades sin asistencia, pero los días siguientes tendremos medidas de visibilización», dijo.

Las actividades de lucha previstas para la semana del 21 al 26 de octubre incluyen marchas, clases públicas y actos en diversas universidades del país.

En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, se prevé una fuerte movilización para la semana que viene en las ciudades de Neuquén, Bariloche y Cipolletti, donde algunas facultades incluso dictan clases los sábados, motivo por el cual el paro se extenderá hasta ese día.

Cediunco, el otro gremio docente de la Universidad del Comahue, llamó al paro de 24 horas de este jueves y a uno de 48, para la semana que viene. Será lunes 21 y martes 22 de octubre y contará con la adhesión Apunc, sindicato de trabajadores nodocentes.

En sintonía, el Frente Sindical que nuclea a los gremios de la Universidad de Río Negro definió una medida similar. Por lo que, además de este jueves 17, lunes 21 y martes 22 de octubre, la comunidad universitaria de la UNRN no tendrá clases.

Paro universitario: ¿habrá marcha a los puentes carreteros de Neuquén-Cipolletti?

«Desde la Intersindical de Comahue, junto con la Federación Universitaria del Comahue, proponemos una marcha para el miércoles 23, en conmemoración de los seis meses de la primera marcha universitaria», detalló la secretaria general.

Consultada sobre el tema, Brouchoud aseguró que no está definido el recorrido. En este sentido, desestimó versiones que indicaban que habría corte de ruta. «Hay versiones que dicen que vamos a ir al puente pero todavía eso no está definido y, es más, debería decir que no lo acordamos nosotros. Si en algún momento alguien entendió que íbamos a ir al puente, esto no es así», replicó.

Silvia Brouchoud explicó que la medida tiene como objetivo no solo exigir la recomposición salarial, sino también protestar contra los recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de las universidades.

Universitarios tras la sesión del Consejo Superior del Comahue en Cipolletti: «Esperanza»

La secretaria general de ADUNC también valoró la reciente sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, celebrada en Cipolletti, donde destacó la «participación plural y diversa de los distintos sectores de la comunidad universitaria».

«A pesar de lo difícil que está la situación, lo que vivimos en el Consejo Superior fue un momento de esperanza. Vimos que la lucha va a seguir, que no vamos a regalarle la universidad a Milei, y que hay un compromiso muy fuerte de parte de todos los claustros y agrupaciones para defender la educación pública«, expresó Brouchoud.

El paro y las movilizaciones de la semana próxima buscan visibilizar no solo las demandas salariales, sino también la defensa de la educación pública como un derecho esencial. “La universidad pública argentina es del pueblo, y vamos a defenderla en las aulas y en las calles”, concluyó el comunicado del Frente Sindical Universitario.

«Nos enfrentamos a un contexto muy difícil, con salarios congelados, becas que no alcanzan, y un ataque simbólico y material a la universidad pública», sostuvo Brouchoud, quien destacó la importancia de la lucha para defender la dignidad del trabajo docente y la continuidad de la educación pública