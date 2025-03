Neymar vuelve a estar convocado en Brasil para jugar en la fecha de Eliminatorias ante Argentina

Neymar volverá a vestir la camiseta de la Selección de Brasil en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas cuando el equipo comandado por Dorival Junior enfrente a la Selección Argentina y Colombia.

El crack de la verdeamarela estaba ausente desde octubre de 2023 cuando sufrió una grave lesión en la rodilla. La lista de 23 convocados también incluye a los atacantes Vinícius Júnior y Rodrygo, del Real Madrid, así como a Raphinha, del Barcelona.

El seleccionador brasileño destacó en la rueda de prensa que nadie puede prescindir de un jugador como Neymar, incluso en un momento de recuperación: “Sus propios compañeros han destacado lo que él representa para el grupo y todos lo conocen muy bien”, agregó el técnico.

Dorival Júnior dijo que, pese a no tener una expectativa altísima sobre su regreso, espera que Neymar muestre “equilibrio y regularidad” en dos partidos fundamentales para la recuperación de Brasil.

🚨🇧🇷 Neymar Jr, back as part of Brazil squad for the upcoming international games. pic.twitter.com/DH308dWqxL