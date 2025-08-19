Paros de controladores aéreos comenzarán este viernes: vuelos en todo el país podrían verse afectados

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmaron un plan de paros parciales que comenzará el próximo viernes 22 de agosto y se extenderá hasta el sábado 30.

La medida, que afecta despegues en franjas horarias de alta demanda, podría generar fuertes demoras y reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales, en plena temporada alta de viajes.

La decisión del sindicato surge tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Según Atepsa, las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se negaron a presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, lo que derivó en la persistencia del conflicto. Desde EANA sostienen que realizaron “propuestas concretas” pero que no se logró un acuerdo.

Cómo será el plan de acción

El cronograma contempla cinco jornadas de paro parcial: viernes 22, domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. Cada día, las restricciones se aplicarán en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22. Durante esos períodos se suspenderán autorizaciones y gestión de planes de vuelo, afectando exclusivamente los despegues de aeronaves.

Más de 1.200 vuelos semanales atraviesan el espacio aéreo argentino. Las medidas podrían generar retrasos y reprogramaciones, aunque no afectarán vuelos sanitarios ni al servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR). El conflicto se da en un servicio público esencial, por lo que las acciones fueron notificadas y consensuadas con las autoridades.

El gobierno ofreció una pauta salarial cercana al 1% mensual, propuesta que fue rechazada por el sindicato. Atepsa aseguró que las medidas solo se levantarán si se presenta una oferta salarial considerada “decente”. La situación mantiene bajo presión al sistema aéreo en un contexto de temporada alta y recuperación del mercado interno.

Con información de Noticias Argentinas