Con la concesión de las represas, Neuquén espera triplicar lo que recibe por regalías hidroeléctricas

Alicurá es una de las represas hidroeléctricas que se van a concesionar. Foto: Matías Subat.

El gobierno de Neuquén calculó que se podrían triplicar las regalías hidroeléctricas que recibe la provincia con las nuevas concesiones de las represas del Comahue que se licitarán próximamente. Esto se debe a que se pasarán a calcular sobre el valor total de la energía, es decir, una base mayor de la que se utiliza actualmente, equivalente a un 30% del valor.

El gobernador Rolando Figueroa destacó este martes la negociación junto a su par Alberto Weretilneck y la definió como un «hito histórico». «Hace muchos años lo venimos reclamando y por fin lo pudimos resolver», planteó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En el caso de las regalías, reiteró que se acordó un «reconocimiento sobre la base imponible de las regalías». «Nos consideraban una base inferior al 30% y eso nos deterioró toda la ecuación económica, es una absorción de derechos de Neuquén que fue firmada específicamente en otro gobierno en esas decisiones típicas del Obelisco», criticó.

Según el presupuesto, este año Neuquén tiene previsto recibir unos 25.322 millones de pesos por regalías hidroeléctricas, cifra que podría llegar a casi 80.000 millones si se cumpliera esta ecuación para el 2026.

Figueroa evaluó que este acuerdo con el gobierno nacional permitirá incrementar la base con la que se calculan las regalías «al 100%», es decir, sobre el precio completo de la energía. Además, habilitará al gobierno cobrar en especie hasta el 50%.

El mandatario adelantó que, con esa herramienta, buscará “apuntalar actividades como la industria” al proveerles de energía más barata.

Figueroa detalló también que las provincias podrán aplicar las leyes de cobro del canon por uso de agua a las nuevas concesionarias: «Como nos han reconocido el 100% de las regalías, hemos podido determinar que sea de un 2%».

En el caso de las represas del Limay, será un 1% para cada provincia y, para las del río Neuquén, de un 2% para Neuquén.