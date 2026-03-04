Parque Lanín cierra sendas por la temporada de caza 2026: hasta cuándo duran las restricciones y qué zonas sí abren
Según la información oficial brindada, la actividad se lleva adelante como una herramienta de "manejo y control poblacional de especies exóticas".
Desde el Parque Nacional Lanín informaron el inicio de la temporada de caza deportiva de Ciervo Colorado y Jabalí Europeo. Es por esto que varios sectores del parque estarán cerrados durante varios días de marzo.
Según la información oficial brindada, la actividad se lleva adelante como una herramienta de «manejo y control poblacional de estas especies exóticas«. Remarcaron que su presencia impacta de manera significativa sobre la fauna y la flora nativa.
Cierre de sendas en parque Lanín: los detalles de la medida
El Parque Nacional Lanín informó que la temporada de caza se llevará a cabo desde el 3 de marzo hasta el 26 de abril. El organismo recordó que para practicar la caza deportiva «es obligatorio contar con la autorización correspondiente y cumplir con la normativa vigente».
En cuanto al cierre de sendas durante el periodo mencionado, detallaron:
- Laguna Verde – Volcán Achen Niyeu (ida y vuelta): Permanecerá habilitada durante todo el período, sin restricciones.
- Volcán Achen Niyeu – Rincón de los Pinos – Auquinco – Puerto Arturo (ida y vuelta): Estará habilitada hasta el 17 de marzo inclusive. Desde el 18 de marzo hasta el 24 de abril, la senda permanecerá cerrada al público debido al desarrollo de la actividad de caza mayor deportiva en los cotos que atraviesa el recorrido.
- Ruta Provincial N° 62 – Cumbre del Cerro Colo Huincul (ida y vuelta): Habilitada hasta el 17 de marzo inclusive. Desde el 18 de marzo hasta el 24 de abril, permanecerá cerrada al público por desarrollarse actividades de caza mayor deportiva en el coto Campo Grande, cuenca Curruhué.
- Ruta Provincial N° 48 – Cumbre del Cerro Colorado (ida y vuelta): Permanecerá habilitada durante todo el período, con la única condición de que el recorrido finalice en la cumbre, sin desvíos hacia otras sendas.
- Seccional Puerto Arturo – Cumbre del Cerro Las Planicies (atraviesa el coto Mallín de los Ciervos): Habilitada hasta el 17 de marzo inclusive. Desde el 18 de marzo hasta el 24 de abril, permanecerá cerrada al público por el desarrollo de la actividad de caza mayor deportiva.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar