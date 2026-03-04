Parque Lanín cierra sendas por la temporada de caza 2026: hasta cuándo duran las restricciones y qué zonas sí abren

Desde el Parque Nacional Lanín informaron el inicio de la temporada de caza deportiva de Ciervo Colorado y Jabalí Europeo. Es por esto que varios sectores del parque estarán cerrados durante varios días de marzo.

Según la información oficial brindada, la actividad se lleva adelante como una herramienta de «manejo y control poblacional de estas especies exóticas«. Remarcaron que su presencia impacta de manera significativa sobre la fauna y la flora nativa.

Cierre de sendas en parque Lanín: los detalles de la medida

El Parque Nacional Lanín informó que la temporada de caza se llevará a cabo desde el 3 de marzo hasta el 26 de abril. El organismo recordó que para practicar la caza deportiva «es obligatorio contar con la autorización correspondiente y cumplir con la normativa vigente».

En cuanto al cierre de sendas durante el periodo mencionado, detallaron: