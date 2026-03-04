Búsqueda activa en Sierra Grande por Esteban Gabriel Trejo: desapareció el 28 de febrero y piden ayuda para ubicarlo

Mientras en Valle Medio buscan a un hombre que desapareció hace más de una semana, en la ciudad de Sierra Grande se activó otra búsqueda para dar con Esteban Gabriel Trejo. Se trata de un joven de 27 años que fue visto por última vez el 28 de febrero.

A cuatro días de su desaparición, las autoridades informaron que aún no hay novedades sobre su paradero y su familia, a través de redes sociales, solicitó ayuda para poder ubicarlo.

Buscan a Esteban Trejo en Sierra Grande: lo que se sabe de su desaparición

La denuncia por desaparición la realizó la madre del joven. La mujer se acercó a la comisaría 13 de Sierra Grande el domingo y afirmó que no podía ubicarlo.

Según su declaración, Esteban Gabriel Trejo se ausentó de su casa el 28 de enero cerca de las 16 y nunca más regresó.

Al momento de ausentarse vestía una bermuda negra marca Adidas, remera color azul y una campera negra con capucha.

Esteban tiene tez blanca, mide 1.75 metros de altura y tiene el cabello rubio rapado en los costados, además cuenta con tatuajes en la pierna derecha (escudo de Colón) y en ambas manos. Además en su rostro y brazos posee cortes.

La madre expresó su preocupación al manifestar que el joven no contaba con documentación ni teléfono celular al momento de retirarse de su vivienda. Además también surgió la hipótesis de que pudo haberse a dedo a Buenos Aires.

Desde la Policía de Río Negro solicitaron que en caso de obtener información, se comuniquen al 2920351748 o al 101, o se acerquen a la comisaría más cercana.