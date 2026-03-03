Newenche, a un año de su llegada histórica: del cruce de la cordillera a sobrevivir en el Parque Nacional Lanín

En febrero de 2025 un huemul cruzó la cordillera desde Chile. Su comportamiento, propio de su silvestría y juventud, lo llevó a adentrarse en el inmenso Parque Nacional Lanín, y así se convirtió en el primer ejemplar visto en la zona después de 30 años. Fue nombrado Newenche y durante este tiempo en la zona atravesó incontables desafíos y amenazas. Hoy se planta como un sobreviviente que busca su lugar en el mundo.

«Fue una sorpresa por la inmediatez en la que se dieron los hechos«, narra Hernán Attis Beltrán, doctor en Biología e ingeniero Forestal del Área de Ciencia y Técnica del departamento de Conservación y manejo del Parque Nacional Lanín.

Es que el proyecto para la preservación de la especie había comenzado a gestarse hace poco. Se trataba de un trabajo en conjunto entre la Reserva Biológica Huilo Huilo, a través de su Centro de Reproducción y Reintroducción del Huemul, y la Administración del Parque Nacional Lanín. Casi sin planificarlo, Newenche apareció poco tiempo después en la zona.

«Newenche es un macho juvenil. Su padre lo expulsó del territorio una vez que tomó cierto tamaño de animal adulto entonces empezó a buscar su propio territorio. Venir desde Chile buscando un lugar y una hembra era parte de su comportamiento», relata Attis Beltrán.

Huemul Newenche. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

El doctor en biología contó que sabían que estaba siendo monitoreado desde Chile y que hacía bastante no tenían señal de él. «Gracias a que el guardaparques Patricio Garrido dio aviso de su avistamiento pudimos advertir a Huilo Hulio que se trasladó para comenzar el monitoreo y seguimiento», señala.

Después de tres meses en observación, Newenche fue perdido de vista. «Al ser un animal nacido en libertad se comporta con cierta silvestría entonces es bastante escurridizo«, explica Attis Beltrán. «Caminamos kilómetros y kilómetros hasta que lo encontramos en el Lago Villarino, a donde llegó para pasar el invierno».

Newenche fue monitoreado por mucho tiempo con un collar VHF que debía ser cambiado por uno GPS, que permitiría mejorar su control. Finalmente el cambio pudo realizarse a mediados del 2025 y permitió realizar un monitoreo más cercano en tiempo y espacio.

Newenche, un sobreviviente

Pasó un año desde que fue visto por primera vez en el parque Lanín y durante este tiempo superó miles de adversidades. «Newenche atravesó muchas amenazas, algunas propias de su especie y evolución como haberse enfrentado a algún puma, y otras de nivel antrópico«, explica el referente del equipo de conservación.

No hay dudas de que el ejemplara superado con éxito sus encuentros con pumas, perros y hasta ciervos que, según explicó Attis Beltrán, muchas veces se confunden, pero este último es un animal invasor que «no solo puede transmitirle enfermedades sino que puede atacarlo y matarlo».

Uno de los últimos desafíos que atravesó Newenche fue cuando terminó en el centro de San Martín de los Andes. «Nosotros veníamos monitoreando y siguiendo su recorrido. Si bien es un animal que nació en libertad, también tiene cierta mansedumbre y acostumbramiento. Estábamos en la disyuntiva de en qué momento interactuar«, expone.

Newenche llegó primero a los lagos Falkner y Hermoso. Luego se internó en la estancia Chapelco, pasó por el Golf de Valle Escondido y recorrió los riscos, hasta descender finalmente al centro. «Nosotros lo íbamos monitoreando y abordando las amenazas de la mejor manera que podíamos sin interferir en su movimiento», relata Attis Beltrán. «Aparentemente lo que quería hacer era regresar a su hábitat, yendo a Chile. Lo que pasa es que en ese trayecto se fue encontrando cada vez con más amenazas».

Llegó un momento en el que no pudo salir. En un trabajo en conjunto entre la Reserva Biológica Huilo Huilo, la Administración del Parque Nacional Lanín y la Dirección Regional Patagonia Norte se estableció un protocolo, fue capturado y llevado a un lugar tranquilo donde hoy permanece de manera confidencial para resguardar su seguridad.

El futuro de Newenche

El porvenir de Newenche es incierto, aunque todo indica que enfrenta múltiples escenarios posibles. Todos con un objetivo claro: que encuentre a otros ejemplares, sobre todo hembras. «Una probabilidad es que la reserva Huilo Huilo haya liberado otros animales que no tienen collar y que se pueda encontrar con uno de ellos», dice el referente del equipo.

Última foto de Newenche. Foto: gentileza.

«También es posible, aunque son bajas las probabilidades, de que exista algún remanente de viejas poblaciones en el norte del Parque Nacional Nahuel Huapi y que puedan encontrarse con él», agrega.

Sin embargo, estas probabilidades son muy pequeñas, es por esto que el equipo del Parque Nacional Lanín busca crear un «cierre de aclimatación de huemules». «Como Huilo Huilo va a comenzar a liberar muchos animales, buscamos que exista un recinto bien grande con características adecuadas para que ellos puedan establecerse y no tengan la necesidad de salir inmediatamente a recorrer y buscar otra poblaciones», explica. Se trata de un lugar con características ideales para el desarrollo de la especie que esperan esté listo este año.

Mientras tanto, Newenche sigue explorando el territorio. «La verdad es que ha demostrado tener todas las características para poder sobrevivir», asegura Attis Beltrán. «Ha pasado miles de amenazas, temores y lo ha hecho con total éxito. Esto también de alguna forma demuestra el éxito de este proceso, en el cual todavía estamos a mitad de río y trabajando fuerte».





