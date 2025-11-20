Parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín: cuándo y dónde se subastan los turnos de caza para la temporada 2026

Aprobaron la realización de subastas públicas para los turnos de Caza Deportiva para la temporada 2026. (Foto: archivo)

La Administración de Parques Nacionales aprobó la realización de subastas públicas para los turnos de Caza Deportiva correspondientes a la temporada 2026 en los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín en Neuquén y Río Negro. La organización de estas subastas quedó a cargo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén.

Según se estableció en la Resolución 388/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, en el Parque Nacional Lanín, el remate público en primera y segunda vuelta se desarrollará el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 11, dentro de una dependencia de la Gendarmería Nacional en San Martín de los Andes.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi, el proceso se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025, también a las 11, en el Centro de Convenciones de Villa Traful. Los turnos de caza se establecen para el período comprendido entre marzo y abril de 2026.

Cuáles son las áreas específicas y sus valores de base

El documento oficial describe una serie de áreas específicas del Parque Nacional Lanín —Arroyo Asert, Boquete, Cajón Negro, Curruhué Grande, Lolog y Rincón de los Pinos— con sus respectivos valores base para seis turnos. Dentro de este esquema, el segundo turno en el área Cañadón León registra un valor base que asciende a $2.664.000,00.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi se detallan siete turnos distribuidos en áreas como Arroyo Filcún, Cerro Golondrinas, Las Mellizas, Río Minero y Mallín de las Nieblas; el cuarto turno en el área Lago Nuevo alcanza un valor base de $14.000.000,00.

Así quedaron las tarifas de precintos y permisos

En áreas fiscales, el precinto para Ciervo Colorado Categoría A alcanza $57.200,00, mientras que el mismo ejemplar dentro de Área Protegida registra $364.000,00 en el Parque Nacional Nahuel Huapi y $517.000,00 en el Parque Nacional Lanín.

El jabalí presenta un precinto de $55.000,00. Para propiedades privadas, el permiso para personas no residentes en Argentina asciende a $169.000,00 y para residentes se fija en $87.000,00. Las gestiones documentales incluyen una guía única de tránsito con tarifa de $85.000,00 y un certificado de exportación de trofeos con costo de $250.000,00. La tarifa para acompañantes sin derecho a caza se fijó en $205.000,00.

Los límites de piezas autorizadas muestran diferencias entre parques y especies. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Ciervo Colorado Tipo B permite hasta dos ejemplares por cazador. En el Parque Nacional Lanín, el Ciervo Colorado Tipo B permite hasta tres ejemplares por turno, con un cupo que incluye un trofeo y dos de selección; para ciervas hembras, el límite se mantiene en tres. En el caso del jabalí, los parques informan ausencia de límites de piezas.

Las condiciones de venta establecen que el adjudicatario abona el precio base más la comisión y un cincuenta por ciento del exceso sobre la base. El cincuenta por ciento restante se cancela dentro de los diez días hábiles posteriores al remate. Un incumplimiento en el plazo estipulado provoca la anulación de la adjudicación junto con la pérdida del depósito de garantía a favor de la autoridad nacional.