El Bolsón también en emergencia ígnea: está prohibido hacer fuego al aire libre

El Bolsón apunta a la prevención de incendios y restringe la realización de fuego al aire libre. Archivo

La municipalidad de El Bolsón adhirió al decreto provincial que declaró la emergencia ígnea por el plazo de un año, por el cual queda prohibido hacer fuego en áreas al aire libre que integren tierras públicas y también cualquier espacio no habilitado.

El intendente Bruno Pogliano firmó la resolución de adhesión, según informó hoy el municipio, luego de días complejos que transitó la Comarca Andina y en el caso de El Bolsón el lunes con varios focos desatados en medio de un temporal de viento, que se lograron controlar de inmediato con el rápido accionar del Splif.

La emergencia ígnea provincial fue decretada la semana pasada y se extiende hasta noviembre del 2026. El gobernador Alberto Weretilneck fijó sanciones con multas que van de los 100 a 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor. También se iniciará acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios.

Dentro del ejido municipal de El Bolsón también rige la misma restricción a partir de la resolución del intendente que fue elevada al Concejo Deliberante para su conocimiento y ratificación.

Según puntualizó el municipio, la medida establece la “prohibición de hacer fuego al aire libre en tierras públicas y en cualquier espacio que no esté expresamente habilitado, reforzando las acciones de prevención ante el contexto de altas temperaturas, vientos fuertes y sequía que incrementan el riesgo de incendios forestales y de interfaz”.

Los balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos deberán cumplir estrictamente con las medidas previstas.

Las áreas de Inspectoría de Comercio, Turismo y Medio Ambiente estarán a cargo de la fiscalización y control, mientras que el Juzgado de Faltas aplicará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

El intendente Pogliano destacó la importancia de profundizar el trabajo preventivo y de concientización: “La prevención es nuestra herramienta más eficaz. Debemos proteger nuestros recursos naturales, nuestros barrios de interfaz y la seguridad de toda la comunidad”, valoró.





