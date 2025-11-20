Bariloche se suma a la emergencia ígnea por riesgo extremo de incendios

Bariloche ya tuvo algunos focos semanas atrás. A partir de ahora rige la emergencia ígnea. Foto: archivo

La municipalidad de Bariloche formalizó su adhesión al decreto Provincial 1104-2025, que declara la emergencia ígnea en todo el territorio rionegrino por riesgo extremo de incendios por lo que también ahora rige dentro del ejido municipal la prohibición de hacer fuego en espacios al aire libre.

La emergencia provincia fue decretada la semana pasada, ayer se sumó El Bolsón y hoy el intendente Walter Cortés se plegó a la medida preventiva por la situación de riesgo en toda la cordillera donde se esperan altas temperaturas durante el fin de semana y una situación compleja para el verano.

En Bariloche -al igual que en todo Río Negro- por un año rige la prohibición de generar cualquier tipo de fuego al aire libre en espacios públicos del ejido municipal y en todos aquellos sectores que no cuenten con habilitación expresa de autoridades competentes.

«Esta decisión se enmarca en un contexto climático de alto riesgo, marcado por temperaturas elevadas, vientos fuertes, bajas precipitaciones y abundante vegetación seca, condiciones que incrementan significativamente la posibilidad de incendios forestales», fundamentó el intendente en su resolución motivada por la necesidad de evitar «daños ambientales, personales y patrimoniales».

En los fundamentos, también el municipio señaló que «la mayoría de los incendios en la provincia continúan vinculados a la acción humana, ya sea por negligencia o por actos intencionales«.

Campings y complejos deben extremar los recaudos con el fuego

En este marco, la resolución municipal también dispone que concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, propietarios de campos, clubes, predios recreativos y establecimientos similares deberán extremar las medidas de prevención y vigilancia. Asimismo, deberán cumplir con medidas de seguridad y manejo del fuego.

El municipio instó a la comunidad a «colaborar evitando el uso de fuego, incluso en sectores históricamente habilitados, cuando el índice meteorológico de peligro de incendios forestales indique riesgo extremo».