Paso Cardenal Samoré: Chile lanzó un plan para expandirlo y el cruce podría ser en una sola aduana

Con una inversión millonaria en dólares, autoridades regionales y del gobierno de Chile presentaron en una reunión realizada esta semana su plan para expandir el complejo trasandino del paso Cardenal Samoré, clave para la conectividad entre el vecino país y la provincia de Neuquén.

La obra costará alrededor de 80 millones de dólares y la idea es que pueda lanzarse su licitación antes de fin de año, para que esté operativa hacia 2028, según explicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes de la Dirección de Administración de Centros de Frontera que participaron del encuentro donde los funcionarios chilenos mostraron el proyecto.

De Neuquén a Chile, con una sola parada

En principio, la nueva construcción permitirá un tratamiento diferenciado por tipo de vehículo, con carriles separados para el transporte pesado y de pasajeros, y el objetivo también es que pueda alojar a funcionarios argentinos, tanto de Migraciones como de Aduana.

«Eso ahora no pasa y si se coordina bien, podríamos hacer que salir o entrar de Argentina requiera pasar por un solo complejo», explicaron a este medio fuentes con conocimiento de la iniciativa que, una vez funcionando, permitiría abandonar el actual sistema de «doble cabecera».

Por ejemplo, para salir del país, solo se debería pasar por la aduana chilena, mientras que para ingresar, los trámites serían íntegramente en las instalaciones argentinas, que de todas formas, deberían readecuarse para hospedar a los funcionarios chilenos, lo que en la actualidad no sucede.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde Chile indicaron que la ambición del proyecto no solo se detiene ahí, sino que también buscará una operación similar a la del paso Los Libertadores, el más transitado de toda la frontera internacional, a la altura de Mendoza.

Esto implicaría, entre otras cosas, un dispositivo disponible las 24 horas, para que además de generar «un solo cruce», se amplíe la gama de horarios de cara al tránsito fronterizo.

La intención es que la obra pueda empezar el año que viene o a lo sumo en 2027, con un plazo de dos para su terminación.

De acuerdo a lo informado por radio Bío Bío, la cita donde Chile presentó la propuesta de infraestructura contó con la participación de la delegada de la provincia de Osorno, Claudia Pailalef, el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo, funcionarios del ministerio del Interior argentino y representantes de los servicios de frontera.

Argentina también proyecta obras para el paso Cardenal Samoré: cuáles son

En paralelo, en el lado argentino de Cardenal Samoré también hay obras proyectadas, incluso para culminarse en el próximo verano.

Ese será el caso de los baños del edificio principal, cuyas condiciones fueron en repetidas ocasiones motivo de queja por parte de los usuarios. La licitación se lanzaría la semana que viene o la siguiente para que pueda inaugurarse justo antes de la temporada estival, cuando la circulación se dispara.

Además, se hará una renovación integral del sistema de calefacción a gas, para mejorar la temperatura en los interiores del lugar. Desde la coordinación de complejos fronterizos la meta es lograr una compulsa antes de que termine el 2025.

Pero la principal novedad, de acuerdo a lo que pudo conocer este diario, pasa por la instalación de «cabinas de atención», que harían que los automovilistas ya no tengan que bajarse y caminar «hasta 200 metros con lluvia, frío o nieve» hacia el edificio actual.

Este esquema tiene su proyecto ejecutivo en redacción y el llamado a licitación no sería lejano. La modalidad permitiría que los usuarios puedan completar los requerimientos de Migraciones en la cabina, para luego, en pocos metros, terminar el trámite con Aduana.