Compras en Chile: el debut de un permiso de ARCA para traer electrodomésticos y el cálculo para saber si es negocio

Este fin de semana largo marcará el debut del permiso de ARCA para que los argentinos puedan ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile. Por primera vez desde que la norma fue flexibilizada, los turistas que realicen una escapada de compras al país vecino tendrán la oportunidad de regresar con heladeras, lavarropas o cocinas, poniendo a prueba la efectividad de la medida.

La Dirección General de Aduanas (ARCA) eliminó la prohibición de ingresar este tipo de productos para uso personal, permitiendo que los viajeros mayores de 16 años traigan una unidad por categoría y por año calendario. Sin embargo, a diferencia de la franquicia que rige para notebooks o celulares, estos productos no están exentos de impuestos.

El principal interrogante es si el ahorro justifica el esfuerzo y los costos fiscales. Un caso práctico, como una heladera Bosch que en Argentina tiene un precio de lista de 2,5 millones de pesos, muestra que en Chile se consigue por el equivalente a unos 900.000 pesos argentinos. Tras sumarle los impuestos para su nacionalización, el valor final asciende a 1,4 millones de pesos, lo que representa una diferencia importante.

De qué se trata el nuevo permiso para traer electrodomésticos de Chile

La ponderación del ahorro para electrodomésticos de línea blanca es muy diferente a la de traer una notebook o un smartphone. Estos últimos tienen un 0% de arancel, ya que están dentro de la franquicia de 300 dólares por vía terrestre.

El nuevo régimen para electrodomésticos de línea blanca no se puede superponer con la franquicia tradicional de equipaje. De acuerdo con la normativa, estos productos deben tributar en base al Régimen General de Importación, fuera del régimen de equipaje.

El proceso de ingreso requiere una serie de pasos formales. Los interesados deben completar el formulario OM2153-A online en el micrositio “Viajeros” del sitio de ARCA, declarar el artefacto bajo juramento para uso personal y, finalmente, pagar la liquidación de aranceles que se genera.

Costos y logística del fin de semana de compras en Chile

Además de los impuestos, los interesados deben considerar los costos logísticos, como el acarreo del producto y el tiempo de espera en la aduana. Estas variables relativizan la conveniencia de la compra y la vuelven un ejercicio que requiere una calculadora para cada caso.

El fin de semana es también feriado en Chile debido a la Asunción de la Virgen María. Se prevé una intensa movilización vial, con la llegada de unos 300.000 turistas que circularán en la región central del país.

Para facilitar las compras, las principales cadenas de supermercados y centros comerciales, como Unimarc, Jumbo, Líder y Tottus, han confirmado que mantendrán sus horarios habituales de atención.

La incógnita de cuántos vehículos regresarán desde Chile con electrodomésticos en sus portaequipajes se develará con el correr de los días, confirmando si la nueva normativa se traduce en un negocio real para los argentinos.