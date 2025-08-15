A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este viernes 15 de agosto, este fin de semana largo

Este viernes 15 de agosto es día no laborable en Argentina. Por lo que varios trabajadores tendrán un fin de semana largo. Por otro lado, en Chile, es feriado por el Día de la Asunción de la Virgen. Por lo que espera que durante este sábado y domingo haya gran movimiento en los pasos fronterizos motivado por el turismo de compras. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este viernes 15 de agosto? El detalle de los valores.

Este viernes el peso chileno cotiza a $1,38 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 138.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile hoy, 100 dólares equivalen a 95.237 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue y el MEP este viernes 15 de agosto

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando compras en el país trasandino por las vacaciones de invierno, estos son los valores al 15 de agosto.

El dólar oficial cotiza a $1.273,26 para la compra y $ 1.317,82 para la venta, en las cotizaciones en Neuquén. En tanto, el dólar blue está a $ 1.300 para la compra y $1.327 para la venta.

En Buenos Aires, el dólar oficial está $1.274,52 para la compra y para la venta $1.316,65. En tanto, el Dólar blue está a $1.307 para la compra y $1.334 para la venta. El dólar MEP está $1.324 para la venta.

Horarios durante el feriado en Chile

Según informa Noticias Argentinas, con motivo del feriado del viernes 15 de agosto, algunos supermercados y malls de Chile ajustaron sus horarios de atención, mientras que otros operarán con normalidad.