Pasos a Chile afectados por nieve, hielo y fuertes vientos: cerraron Pino Hachado, ¿qué pasa con Cardenal Samoré?

La alerta de nieve que rige este martes para la región cordillerana de Neuquén y Río Negro ya generó complicaciones. Además de las clases, las condiciones afectaron los pasos fronterizos hacia Chile como Pino Hachado que ya comunicaron su cierre durante las primeras horas, ¿qué pasa con Cardenal Samoré?.

Vialidad informó que el paso internacional Pino Hachado se encuentra cerrado al tránsito debido a la intransitabilidad de la calzada, afectada por hielo, nieve y fuertes ráfagas de viento.

Informaron que se espera un nuevo reporte sobre su estado a las 10:00.

Qué pasa con el paso Cardenal Samoré

Respecto al Paso Cardenal Samoré, la situación es de transitabilidad restringida.

Si bien se encuentra habilitado, se exige la portación obligatoria de cadenas y se recomienda transitar con máxima precaución.

La calzada presenta sectores con hielo y nieve, y se están realizando trabajos de despeje por parte de Vialidad Nacional. Se sugiere informarse sobre su estado antes de emprender el viaje.

Es necesario recordar que el horario de atención para cruzar desde Neuquén es de 09:00 a 19:00 horas y el de Chile es de 08:00 a 19:00 horas.