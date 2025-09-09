Por la nieve en Río Negro, suspenden las clases del turno mañana en Bariloche y sus alrededores: ¿qué pasa a la tarde?

La nieve afectó el ingreso a las escuelas en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Debido a las condiciones climáticas y la alerta de nieve que afecta a la provincia de Río Negro, el Consejo Escolar modificó el horario de ingreso a clases para el turno mañana en algunas localidades. Esta medida busca garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

El Consejo Escolar Zona Andina informó que la decisión se tomó considerando el pronóstico de nevadas intensas y la necesidad de evitar riesgos en los traslados de estudiantes, docentes y personal auxiliar.

En un primer comunicado habían informado que iban a retrasar el ingreso a las escuelas, pero más tarde decidieron suspender totalmente las clases. Las zonas afectadas son: las escuelas de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi y Villa Llanquín.

Se recomienda a las familias y a la comunidad en general estar atentas a los comunicados oficiales para informarse qué pasará con la jornada de la tarde.

Río Negro: alerta naranja por lluvias y nevadas

En Río Negro, rige alerta naranja en Bariloche, cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó. Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente, con acumulación de 20 a 40 mm y posibilidad de superar estos valores puntualmente.

También se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulados entre 20 y 40 cm y reducción de visibilidad por viento blanco en las zonas más altas.